Топ-5 секс-поз, которые вы должны попробовать этой зимой (фото 18+)
Зима - время жарких занятий сексом. Это - прекрасное время, чтобы привнести в свою интимную жизнь что-то новое и запоминающееся.
Читайте такжеЭксперт объяснила, почему вредно заниматься сексом через "не хочу"
УНИАН составил подборку поз в сексе, которые вам непременно понравятся и принесут массу удовольствия.
1. Согревающая 69
Партнер и партнёрша лежат на боку в позе 69 - валетом. Это - лучшая поза, чтобы быстро согреться, особенно если ваши тела плотно соприкасаются. Также в этой позиции мужчина может использовать секс-игрушки для дополнительной стимуляции эрогенных зон избранницы.
2. Теплое место
Мужчина становится на колени, женщина опускается на его член, присев на корточки спиной к нему. Партнёрша дразнит своего партнёра, не полностью опускаясь на его пенис и постепенно наращивая темп. Для любителей особо острых ощущений можно заниматься любовью в этой позе перед зеркалом.
3. Водопад
Партнер ложится на край кровати так, чтобы его тело свисало. Женщина садится сверху, лицом к нему. Она контролирует весь процесс, задавая темп. Это - по-настоящему головокружительная поза для мужчины. Будьте осторожны! Эта поза может быть очень травматичной!
4. Глубокое проникновение
Мужчина становится на колени, женщина ложится лицом к нему и забрасывает ноги ему на плечи. В этой позиции партнер проникает максимально глубоко и стимулирует точку G.
5. Крест-накрест
Эта поза считается ленивой. Женщина ложится на спину и сводит ноги вместе. Мужчина лежит на боку, лицом к партнёрше и входит в нее перпендикулярно.