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Топ-5 секс-поз, которые вы должны попробовать этой зимой (фото 18+)

09:36, 27 декабря 2019
Отношения
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Лучшие позы для секса этой зимой / фото fakty.ictv.ua

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УНИАН составил подборку поз в сексе, которые вам непременно понравятся и принесут массу удовольствия.

1. Согревающая 69

Партнер и партнёрша лежат на боку в позе 69 - валетом. Это - лучшая поза, чтобы быстро согреться, особенно если ваши тела плотно соприкасаются.  Также в этой позиции мужчина может использовать секс-игрушки для дополнительной стимуляции эрогенных зон избранницы.

mport.ua

2. Теплое место

Мужчина становится на колени, женщина опускается на его член, присев на корточки спиной к нему. Партнёрша дразнит своего партнёра, не полностью опускаясь на его пенис и постепенно наращивая темп. Для любителей особо острых ощущений можно заниматься любовью в этой позе перед зеркалом.

cosmo.ru

3. Водопад

Партнер ложится на край кровати так, чтобы его тело свисало. Женщина садится сверху, лицом к нему. Она контролирует весь процесс, задавая темп.  Это - по-настоящему головокружительная поза для мужчины. Будьте осторожны! Эта поза может быть очень травматичной!

mhealth.ru

4. Глубокое проникновение

Мужчина становится на колени, женщина ложится лицом к нему и забрасывает ноги ему на плечи. В этой позиции партнер проникает максимально глубоко и стимулирует точку G.

mhealth.ru

5. Крест-накрест

Эта поза считается ленивой. Женщина ложится на спину и сводит ноги вместе. Мужчина лежит на боку, лицом к партнёрше и входит в нее перпендикулярно.

miridei.com

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Теги: #секс