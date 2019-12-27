Топ-5 секс-поз, которые вы должны попробовать этой зимой (фото 18+)

Некоторые секс-позиции требуют подготовки, они не подходят новичкам в деле.

Зима - время жарких занятий сексом. Это - прекрасное время, чтобы привнести в свою интимную жизнь что-то новое и запоминающееся.

Читайте такжеЭксперт объяснила, почему вредно заниматься сексом через "не хочу"

УНИАН составил подборку поз в сексе, которые вам непременно понравятся и принесут массу удовольствия.

1. Согревающая 69

Партнер и партнёрша лежат на боку в позе 69 - валетом. Это - лучшая поза, чтобы быстро согреться, особенно если ваши тела плотно соприкасаются. Также в этой позиции мужчина может использовать секс-игрушки для дополнительной стимуляции эрогенных зон избранницы.

2. Теплое место

Мужчина становится на колени, женщина опускается на его член, присев на корточки спиной к нему. Партнёрша дразнит своего партнёра, не полностью опускаясь на его пенис и постепенно наращивая темп. Для любителей особо острых ощущений можно заниматься любовью в этой позе перед зеркалом.

3. Водопад

Партнер ложится на край кровати так, чтобы его тело свисало. Женщина садится сверху, лицом к нему. Она контролирует весь процесс, задавая темп. Это - по-настоящему головокружительная поза для мужчины. Будьте осторожны! Эта поза может быть очень травматичной!

4. Глубокое проникновение

Мужчина становится на колени, женщина ложится лицом к нему и забрасывает ноги ему на плечи. В этой позиции партнер проникает максимально глубоко и стимулирует точку G.

5. Крест-накрест

Эта поза считается ленивой. Женщина ложится на спину и сводит ноги вместе. Мужчина лежит на боку, лицом к партнёрше и входит в нее перпендикулярно.