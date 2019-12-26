Составлены топ-3 позы для быстрого секса (фото 18+)

Среди вариантов позиций для быстрого секса - догги-стайл стоя, "балерина" и "трон".

Бывает ли такое, что вами овладевает безумное сексуальное желание, интима хочется прямо здесь и сейчас, но вы боитесь, что не успеете финишировать до "опасного" момента (например, возвращения родственников домой)? Если ваш ответ "да", мы спешим вам на помощь.

УНИАН составил топ-3 позы для быстрого секса. Приятные ощущения и, конечно же, оргазмы гарантированы.

1. Догги-стайл стоя

Это - идеальный вариант для секса вне кровати. Женщина наклоняется вперед, упирается руками в стену или мебель (так легче держать равновесие). Мужчина входит в нее сзади, он может придерживать партнёршу за бедра либо же ласкать рукой клитор.

2. Секс-поза "балерина"

Женщина становится напротив партнера, одной ногой обвивает его бедро, на второй стоит. Мужчина держит свою избранницу за талию.

В такой позиции женщина получает отличную стимуляцию точки G. Вариация этой позиции - одна нога партнерши у мужчины на плече. Но этот вариант - для подготовленных дам.

3. "Трон"

Эта сексуальная позиция подходит для настоящих королев, которые хотят показать мужчине свою власть. Так, партнёрша контролирует темп секса, поэтому может как ускорить оргазм у своего избранника, так и отсрочить его. Мужчина садится на стул, край дивана или кровати, женщина сверху, спиной к нему (перевёрнутая наездница). Партнер может ласкать соски и клитор, что усилит наслаждение.