Эксперт объяснила, почему вредно заниматься сексом через "не хочу"

Если человек каждый раз занимается сексом через "не хочу", то подсознательно начинает воспринимать партнера как насильника.

Во многих парах женщины до сих пор убеждены в том, что если мужчина хочет секса, а она нет – то надо уступить. Главный двигатель этого убеждения – страх, что если отказывать мужчине, то он сделает это где-то на стороне.

В здоровых отношениях учитываются желания обоих партнеров, рассказывает журналистка и сексолог Мария Арзамасова, передает "Здоровье 24".

В большинстве случаев преобладает желание мужчины и почему-то не берется во внимание мнение партнерши, – что у нее нет настроения, устала, болеет, или что у нее депрессия или она после родов.

Если человек каждый раз занимается сексом через "не хочу", то подсознательно начинает воспринимать партнера как насильника. Женщине плохо, но партнер этого не видит и даже не догадывается, а тем временем у нее накапливается ненависть.

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Именно поэтому крайне важно проговаривать с партнером свои проблемы и искать компромиссы. Мужчины способны понять вас и большинство из них не хотят намеренно делать больно любимому человеку.

Часто партнер, когда ему озвучивают проблему, готов оказать поддержку: взять на себя часть обязанностей с ребенком или по дому, предложить помощь психолога в работе с депрессией или стрессом, погладить по голове и пожалеть. Это здоровая реакция, но если человек отреагировал агрессивно, тогда стоит задуматься о будущем этих отношений.

Когда "заел" быт и нет никакого желания заниматься сексом – учитесь создавать настроение. Например, договоритесь о один день в неделю (больше или меньше по вашему желанию), когда вы точно сможете и будете заниматься любовью.

В запланированное время отбрасывайте как можно дальше все проблемы: откладывайте рабочие телефоны, сдавайте детей няням или бабушкам, забудьте о приготовлении еды и идите в ресторан. А уборка – подождет. И не важно, чем вы займетесь – пойдете в кино или на выставку. Главное, что в результате вы оба ляжете в кровать.

Порой бывает, что не хочется куда-то идти, но в итоге было весело. Так и в любви – настройтесь на отличный секс, таким он и будет.