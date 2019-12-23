Составлен перечень типичных ошибок в оральном сексе (18+)

Как и другие интимные действия, оральный секс становится только лучше, если использовать смазку.

Вопрос о том, как научиться делать минет, задают поисковикам очень часто. Стоит ли набрасываться на пенис партнера с долей агрессии или действовать очень медленно и плавно? Сексологи говорят, что главное — понимать, что все половые органы, как и их обладатели, — разные, и то, что нравится одному, может вызвать непонимание у другого.

Эксперты Cosmo рассказали, каких ошибок в оральном сексе стоит избегать.

1. Незнание предпочтений партнера

Если вы хотите довести партнера до оргазма, нужно понимать, что ему нравится. Лучший способ — посмотреть, как он самоудовлетворяется, оценить скорость и давление, поскольку это субъективные предпочтения.

2. Акцент на скорости

Быстрее! Сильнее! Или не нужно? На самом деле, пока порнография пытается убедить нас, что в секс нужно врываться с активностью отбойного молотка, большинство мужчин предпочитает более медленный ритм.

3. Игнорирование языка тела

Обращайте внимание на то, как партнер себя ведет в процессе. Если бедра подрагивают, слышны вздохи — ему нравится!

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4. Непонятное завершение

Перед минетом лучше всего уточнить, чем должно закончиться действо.

5. Без рук

Да, все в курсе, что такое оральный секс, но зачем же прятать руки? Если правильно выбрать ритм и лубрикант, тандем языка и рук может сотворить настоящее чудо.

6. Беспокойство о внешнем виде

Многим нравится смотреть на партнера во время орального секса. Это хорошо, но не нужно забивать голову мыслями о том, что ты сейчас испортишь макияж!

7. Отсутствие лубриканта

Как и другие интимные действия, оральный секс становится только лучше, если использовать смазку.