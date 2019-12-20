Супрун разрушила мифы о массаже простаты

Следует обратить внимание, что массаж простаты имеет свои риски.

Некоторые клиники уверяют, что массаж простаты необходим в случае бесплодия, при эректильной дисфункции, простатите, боли в пояснице.

И официальные медицинские рекомендации по лечению этих состояний совсем не содержат упоминаний о массаже как терапевтическом средстве. Только как о вспомогательной диагностической процедуре. Об этом пишет на своей странице в Facebook бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

Она объяснила, действительно ли массаж простаты необходим, стоит ли его делать при:

- простатите;

- бесплодии;

- эректильной дисфункции;

- боли в пояснице,

Что такое простата

Простата — это железа внешней секреции. Она создает большинство компонентов эякулята и действительно нужна для фертильности. Простата состоит из двух долек, окружающих уретру в месте его выхода из мочевого пузыря.

Во время исследования простаты путем пальпации через прямую кишку можно не только выявить выпуклости или увеличения, а способствовать оттоку, “дренажу” жидкости из простаты. Эта процедура может быть болезненной. Массаж простаты, если речь идет о диагностике, должен делать врач, специально обученный этому.

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Что может дать массаж простаты

Его используют, прежде всего, в диагностических целях, для исследования секрета простаты. Массаж простаты может быть полезным перед взятием мочи для анализа маркеров ряда заболеваний. Например, применение массажа простаты при взятии мочи поможет диагностировать, это инфекция уретры или простаты.

Некоторое облегчение от массажа действительно может произойти благодаря оттоку жидкости. Хотя проблемы он сам по себе не устранит.

"Массаж простаты как лечебная процедура не входит в никакие гайдлайны по урологии. Исследований его эффективности достаточно мало", - подчеркнула Супрун.

Следует обратить внимание, что массаж простаты имеет свои риски: ухудшение состояния при остром простатите и бактериемия (попадание бактерий в кровь), кровотечение, воспаление кожи, распространение метастазов рака простаты, если это рак, повреждения прямой кишки, синяки. Также нельзя делать массаж простаты, если есть аденома (увеличение) или рак простаты и инфекционные болезни моче- и семявыносящих путей. В общем, врачи не должны массаж (пальпацию) применять иначе, кроме как однократно для диагностики.

Поможет ли массаж простаты при:

1. Лечении простатита. Простатит — это воспаление простаты.

При остром простатите массаж вообще противопоказан.

2. Лечении бесплодия. Причин этого состояния целый ряд, и в каждом случае есть свои лечебные подходы или вспомогательные репродуктивные технологии. Совсем безнадежных случаев почти нет. Однако ни лечебным, ни эротическим массажем простаты здесь не помочь.

3. Боли в пояснице. В большинстве случаев он обусловлен неправильной осанкой или длительным удержанием наклонного положения на работе. В таком случае нужны физические нагрузки и укрепление мышц спины. Но, опять же, лечить надо причину, а не ходить на сомнительные процедуры.

4. Эректильной дисфункции. Лучшей профилактикой этого состояния является регулярный секс, физическая активность, здоровый индекс массы тела, отсутствие висцерального жира и сбалансированный рацион. Если что-то из этого перечня выпадает, массаж простаты эрекцию не вернет. Если эректильная дисфункция появилась в результате болезни, например, аденомы простаты или синдрома конского хвоста (защемление пучка нервов, выходит из терминального копчикового позвонка), то массировать ничего не надо.

"Простата действительно является очень чувствительной эрогенной зоной, достойной внимания и нежности по взаимному согласию. Оргазм в результате стимуляции простаты может быть без эякуляции, или с незначительной, но очень ярким", - подытожила бывшая глава Минздрава.