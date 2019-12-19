Эксперты рассказали, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Не стоит забывать, что средняя периодичность секса зависит не только от возраста, но и от продолжительности отношений.

Существует огромное количество исследований, статистик и мифов вокруг темы необходимого количества секса.

Однако специалисты полагают, что найти универсальное число, подходящее для каждого, не так просто. По их словам, это - индивидуальный показатель, сообщает Health.mail.ru.

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Так, некоторые исследования доказывают, что несколько оргазмов в неделю полезны для здоровья. Однако ни одной "квоты" для половых актов не существуют, добавляют специалисты.

Отмечается, что недавний опрос, в котором принимали участие тысяча человек, показало: 49% респондентов считают, что у них гораздо меньше секса, чем у остальных, а 47% уверены в обратном. Также стало известно, что в возрасте от 18 до 29 обычно занимаются сексом 112 раз в год, то есть дважды в неделю, а с 40 до 49 лет этот показатель уменьшается до 69 раз в год.

Однако не стоит забывать, что средняя периодичность зависит не только от возраста, но и от продолжительности отношений. Так, согласно данным, представленным в New York Times в 2009 году, в то время как 34% супружеских пар занимаются сексом два-три раза в неделю, 15% не занимались любовью в течение от шести месяцев до года.

Эксперты считают, что партнеры вольны самостоятельно выбирать количество секса в неделю.

Ранее эксперты назвали болезни, которые можно "вылечить" сексом.