Поза наездницы: как ее усовершенствовать, чтобы секс был фантастическим (18+)

Поза наездницы не предполагает, что девушка все время будет сидеть, как стойкий оловянный солдатик, под углом 90 градусов.

Хотя поза «девушка сверху» считается одной из самых популярных, наравне с догги-стайл и классической миссионерской, она все еще может вызвать много вопросов. Куда девать руки? Как расположить ноги? Какой держать ритм?

Эксперты Cosmo попробовали разобраться, как сделать, чтобы всем было удобно и весело.

Читайте такжеЭксперты назвали топ-5 поз в сексе, когда женщина сверху (фото 18+)

Поза наездницы не предполагает, что девушка все время будет сидеть, как стойкий оловянный солдатик, под углом 90 градусов. Это не очень удобно, и погружение будет достаточно глубоким, так что член может упереться в шейку матки, а далеко не всем это нравится. Вместо этого лучше слегка наклонись вперед или назад, чтобы расположиться под углом 45 градусов по отношению к нему.

Девушки, двигайте бедрами, будто слышите музыку. Хотите сделать наездницу еще горячее? Держите руки партнера над головой (над его головой) или используйте наручники. Ну или просто прикажите ему не шевелиться.

Если вам надоело, что мужчина прохлаждается, или просто хочется сменить позу, просто попросите его принять сидячее положение, так угол чуть изменится и станет не таким «резким», а вы окажетесь очень близко друг к другу — сможете целоваться или просто смотреть в глаза.

Ранее эксперты рассказали, влияет ли отсутствие секса на наше здоровье.