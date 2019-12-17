Названы пять неожиданных вещей, которые влияют на возбуждение

Эксперты говорят, что чувство юмора не только продлевает жизнь, оно еще и обеспечит гораздо более высокое качество секса.

Большинство советов о том, как приподнять либидо, чтобы оно не рухнуло снова, либо в духе «спасибо, Кэп» (попробуйте поменять позу), либо что-то оккультно-невыполнимое (съешьте тарелку бычьих яичек перед коитусом).

Эксперты Cosmo попытались собрать нечто среднее.

1. Морепродукты

В исследовании приняли участие 500 пар, которые отмечали, когда они ели морепродукты и занимались сексом. И в те дни, когда партнерам перепадал кусочек осьминога или нежная устрица, на 39% повышался шанс, что после этого у них случится секс. Ученые связывают это с «улучшением качества спермы, менструального цикла и… качеством эмбриона». Будущего.

2. Музыка

Оказывается, если слушать громкую музыку, обеспечишь себе регулярный секс. Исследование проведено компаниями Sonos и Apple Music и проверено нейробиологами. Согласно данным, людям, которые регулярно слушали музыку, секс перепадал на 67% чаще. Причиной нейробиологи назвали естественную реакцию нашего мозга на музыкальную гармонию: у нас вырабатывается дофамин, и мы ищем больше удовольствий, а окситоцин подталкивает нас найти утешение в чьих-то объятиях.

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3. Поздний сон

Новое исследование, проведенное в Чикагском университете, показало, что женщины, которые ложатся поздно, более склонны к рискованному поведению, чем их дневные коллеги. У мужчин в целом более высокий уровень тестостерона и кортизола, чем у женщин. Но женщины-«совы» обладают таким же набором этих двух гормонов. Высокий уровень кортизола — это всегда высокий уровень стресса, а это означает повышенную энергию, когнитивные функции и возбуждение. Один минус: «жаворонки» чаще оказываются в стабильных отношениях.

4. Эмоджи

Эмоджи использовали 54% сексуально активных мужчин и женщин по сравнению с 31% одиночек без секса. Кажется, мелочи?

Исследование проводил сайт Match.com, который подошел к делу со всей серьезностью: они нарисовали график, где начальной точкой было утверждение «Я никогда не пользуюсь смайликами» до «Я использую больше одного эмоджи на сообщение». В общем, количество эмоджи — это какой-то странный карго-культ для тех, кому хочется заняться сексом.

5. Смех

Чувство юмора не только продлевает жизнь, оно еще и обеспечит тебе гораздо более высокое качество секса (и его частоту). Те люди, которые признались, что легко могут посмеяться над собой и не обидятся, если это сделает кто-то другой, имеют гораздо больше шансов на успех, потому что это означать, что тебе комфортнее с самой собой. Кстати, мужчины, которые легко заставляют женщин смеяться, также дарят им больше оргазмов.