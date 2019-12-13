Тантрический массаж: что это такое и как получить оргазм в качестве бонуса (18+)

Эксперты объяснили, как делать тантрический массаж.

Тантрический массаж — это достижение спокойствия и расслабления с партнером или в одиночку. В него включены не только физические практики, но также духовная и эмоциональная составляющие.

Среди преимуществ тантрического секса — сексуальная выносливость, облегчение боли и улучшение сна, объясняют эксперты Cosmo.

Тантрический секс: инструкция по применению

Шаг первый

Будь в правильном настроении. Убедись, что у вас есть достаточно времени, чтобы полностью погрузиться в удовольствие. Выключите телефоны, а если у вас есть соседи, убедитесь, что они не помешают и не отвлекут вас. И вы никуда не должны спешить: никаких встреч, билетов в кино или срочных звонков. Ничто не убивает секс эффективнее, чем спешка.

Шаг второй

Поймай настроение. То, что вас окружает, играет не меньшую роль, чем сам массаж. Учитывайте температуру воздуха, ваш внешний вид, звук и обстановку в помещении. Ароматические свечи отлично подходят для создания чувственной атмосферы.

Шаг третий

Настройся на своего партнера или массажиста. Попробуй поймать его взгляд и синхронизировать дыхание. Вы должны быть на одной волне.

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Шаг четвертый

Сам массаж. Пусть твой партнер ляжет на живот. Согрей масло в руках. Начиная с середины спины, твердо промассируй по направлению к конечностям. Представь, как распространяется поток энергии вокруг тела. Не выпускай из внимания те области, которые обычно не задействуют при массаже: подушечки пальцев на ногах, между пальцами, тыльную сторону рук. Потрать как минимум 30 минут, разминая тело спереди и сзади.

Шаг пятый

Начни массировать эрогенные зоны партнера: грудь, внутреннюю поверхность бедер, но пока избегай области гениталий. Если ты делаешь массаж девушке, по груди проводи едва-едва, можешь даже подключить перышко или мягкую ткань, не сжимай и не мни. Попробуй чередовать разные стили прикосновений. Ключом к тантрическому массажу является отсрочка и пролонгация — нет никакого смысла сразу хвататься за клитор или член.

Шаг шестой

Используя масло, положи одну руку на сердце партнера, а другую — на его гениталии, мысленно соединив поток энергии между ними. Начиная с области промежности (расположенной между задним проходом и влагалищным отверстием / под яичками), осторожно и очень медленно массируй область подушечками пальцев.

Когда ты почувствуешь, что твой партнер готов, осторожно обведи клитор / головку полового члена, чутко реагируя на то, как отзывается тело твоего партнера. По его желанию ты можешь исполнить и внутренний массаж. Когда все закончится, проведи некоторое время, осознавая и проживая свои эмоции, делись ими с партнером и внимательно выслушай его ответ.

И помните, что оргазм — это чудесно, но это не цель тантрического массажа, скорее, восхитительный бонус. Гораздо важнее — продление интимного опыта и контроль сексуального освобождения.