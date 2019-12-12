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Эксперты рассказали, что такое сквирт и откуда он берется (18+)

10:44, 12 декабря 2019
Отношения
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Что такое струйный оргазм / фото pixabay

До сих пор неясно, сколько женщин на самом деле умеют «эякулировать». Современные исследования противоречивы, оценивают количество счастливиц примерно в 10−54% от общего числа женщин, передает Cosmo.

Самый большой вопрос, который касается сквирта: чем является выделяемая жидкость. Не обычная ли это моча? Может, сквирт — это просто результат механического недержания, вызванного толчками?

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В исследовании 2014 года женщин попросили опорожнить мочевой пузырь, а после провели им УЗИ, чтобы убедиться, что они это сделали на совесть. После этого они возбудились, им снова сделали УЗИ и заметили, что мочевой пузырь снова наполнился. Наконец женщинам организовали сквирт и снова сделали УЗИ. Выяснилось, что их мочевой пузырь снова пуст. Значит ли это что сквирт — это моча? Вопрос по‑прежнему сложный. 

К тому же фармакологический анализ состава жидкости показал, что она лишь на небольшую часть совпадает с составом мочи (креатинина и мочевины), но в ней довольно много дополнительных составляющих, в частности, из простатического специфического антигена, ПСА. У мужчин этот антиген вырабатывается простатой, женские же тела тоже содержат ткани предстательной железы — эта структура известна как железа Скина. Железы расположены на передней стенке влагалища. Некоторые исследования показывают, что их содержимое стекает через протоки в нижнюю часть уретры.

Разные размеры и особенности структуры этих желез могут объяснять, почему некоторые женщины могут испытать сквирт, а другие — нет.

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Теги: #секс