Названы топ-5 поз для незабываемого орального секса (фото 18+)

Букет ощущений может быть ну очень богат, если у вас есть время и вы готовы экспериментировать.

Если вы устали принимать одну и ту же позу, чтобы заняться оральным сексом (неважно, в какой роли), эксперты подготовили небольшой гид по миру оральных ласк.

Об этом сообщает Cosmo и приводит подборку топ-5 поз для орального секса.

1. Пикник

Один из партнеров лежит на спине, разведя ноги, а другой располагается над ним. Но, если быть честными, эта поза хороша. Во‑первых, тем, что она подходит для любого гендера, неважно.

2. Богиня

Эта поза хороша для тех, кто сочетает в своем характере элементы доминанта и сабмиссива. Кажется, что в подчиненной роли находится тот, кто располагается между ног, но надень на второго партнера наручники — и расстановка сил поменяется (с наручниками вообще многое меняется, надо заметить). Попробуйте эту позу в разной обстановке: если вы занимаетесь этим на стуле, поставьте его перед зеркалом, в центре комнаты или поблизости от окна.

3. Замок

Эта поза похожа на первую позу "Пикник" с тем отличием, что принимающий партнер подтягивает колени к себе, слегка согнув их. Активный партнер становится на колени или садится на пятки (лучше, если будет четыре точки опоры), заводя локти под ягодицы того, кто лежит на спине.

Принимающий партнер слегка сводит колени, чтобы как бы поймать голову партнера в замок. При этом он может придерживать запястья. Не забываем про границы, стоп-слова и стоп-жесты.

4. Фейс-ситтинг

На фейс-ситтинг обычно делают так: «фу, что за гадость!» или «о, а это может быть интересно». Может, правда. Главное — подобрать нужный угол.

5. Водопой

Разделить друг с другом душ — прекрасная возможность попробовать анилингус. Это если вы слишком брезгливы, чтобы попробовать римминг в постели, но достаточно любопытны, чтобы не отказываться полностью от этой задумки.