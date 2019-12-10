Назван простой способ повысить самооценку (видео)

Чтобы повысить самооценку, надо реже смотреть в зеркало, следует из исследования.

Ученые из университета Флориды пришли к выводу, что чем меньше человек смотрит в зеркало, тем выше у нее самооценка.

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Так, исследователи собрали неуверенных в себе женщин, и в ходе эксперимента запретили им рассматривать себя и делать селфи, говорится в сюжете ТСН.

Через две недели участники снова прошли тестирование. Уровень тревожности и неудовлетворенности значительно уменьшился.

Ранее эксперты назвали пять способов, как справиться с самокритикой в сексе.