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Назван простой способ повысить самооценку (видео)

12:02, 10 декабря 2019
Отношения
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Так, исследователи собрали неуверенных в себе женщин, и в ходе эксперимента запретили им рассматривать себя и делать селфи, говорится в сюжете ТСН.

Через две недели участники снова прошли тестирование. Уровень тревожности и неудовлетворенности значительно уменьшился.

Ранее эксперты назвали пять способов, как справиться с самокритикой в сексе.

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