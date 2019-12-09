Эксперты объяснили, влияет ли отсутствие секса на здоровье

1. Воздержание не подрывает здоровье

Начнем с очевидных плюсов: полное воздержание — это лучшая защита от ИППП. Половых контактов нет, через сиденье унитаза и в бассейне вы не заразитесь, значит, хламидиоза, гонореи, сифилиса и трихомониаза можно не бояться. ВИЧ и гепатит B можно получить, например, еще через переливание крови, но в любом случае воздержание снижает риски заболеть.

Если вы долго не занимаетесь сексом, не стоит бояться, что это прямо навредит вашему здоровью: вызовет шизофрению, язву желудка или катаракту. Хотя исследований о влиянии воздержания на здоровье мало, существующие показывают, что беспокоиться не о чем.

2. Спермотоксикоза не существует

Сперма состоит из семенной жидкости и сперматозоидов. Ни то, ни другое не токсично для человека. Сперматозоиды вообще периодически погибают и утилизируются, как любые другие состарившиеся клетки организма.

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3. Воздержание не делает человека склонным к педофилии и зоофилии

На самом деле никто не знает, почему возникают парафилии (социально неприемлемое сексуальное влечение). Есть несколько теорий, но ни одна из них не связана с длительным воздержанием, и вообще какого-то хорошего совета, который помог бы профилактически защитить себя от такого расстройства, не существует.

4. Мастурбировать не вредно

"Люди тратят слишком много времени, беспокоясь о мастурбации", — сообщают авторы книги "Размер имеет значение?! И ещё 69 развенчанных мифов о сексе" Аарон Кэрролл и Рейчел Вриман. И сложно с ними не согласиться. Мастурбировать — нормально и безопасно.

5. Что вредно, так это стигма

Мужчину могут считать неудачником, если в 25 лет он по-прежнему девственник. Нередко гинекологи высказывают женщинам, у которых в 20 с лишним лет ни разу не было секса, что-то вроде: «Просто не надо ждать принца на белом коне» или «Тебе уже давно пора, вообще-то». Бывает, что человек любит мастурбировать, а его окружающие считают такое поведение неприемлемым или вообще грехом. Всё это не добавляет спокойствия и радости тому, у кого нет секса.

6. Воздержание не помогает добиться лучших спортивных результатов

По крайней мере, никаких доказательств этого нет, а есть небольшие исследования, в которых было показано обратное. Дефицит сна, безусловно, может плохо повлиять на состояние человека, но сам по себе секс — очень вряд ли: сложно представить, что профессиональный спортсмен доведёт себя до истощения во время полового акта. Но, возможно, если человек верит, что секс ухудшит его состояние, то лучше воздержаться накануне соревнований.