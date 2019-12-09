Мокрая — значит хочет: разрушен миф о женском возбуждении (18+)

Мы привыкли думать, что у мужчины возбуждение всегда проявляется в виде эрекции, а у женщины — увлажненных гениталий. Но это лишь часть правды, на самом деле женский организм устроен куда сложнее.

Генитальный ответ — присутствие или отсутствие смазки у женщин — это рефлекс, автоматический отклик на то, что в теории может привезти к сексу. Тело откликается автоматически, но это совсем не значит, что женщина возбуждена.

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Но как тогда понять, что женщина хочет секса? По ее словам, дыханию, сердцебиению… Подскажите партнеру, что он не должен ориентироваться исключительно на наличие или отсутствие у женщины смазки, пишет Cosmo.

Если женщина чувствует себя возбужденной, но при этом совершенно сухая — это нормально, просто добавьте немного искусственной смазки во время секса, если чувствуете, что собственной не хватает.

"Это вовсе не говорит о том, что ты "плохая" или "нечувственная", это всего-навсего особенность твоего организма. То же работает и в обратную сторону — ты всегда можешь сказать своему партнеру "нет", в любой момент, даже если ты очень мокрая", - объясняют эксперты.

"Если твой партнер продолжает настаивать: "Я же не дурак, у прошлых девушек такого не было. С тобой что-то не так", — гони такого прочь. Твоя телесная реакция — только твоя, и хотя части тела у нас одинаковые, работают они по‑разному", - подытожили специалисты.

Ранее эксперты назвали болезни, которые можно "вылечить" сексом.