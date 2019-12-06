Почему секс зимой лучше, чем летом: названы шесть причин

Близость хороша в любую погоду. Но в холода она действительно согревает, лечит и спасает от плохого настроения.

1. Вы дольше обнимаетесь

Секс в 30‑градусную жару может быть тяжёл и неприятен. Ведь он сопровождается повышенным потоотделением и дополнительной нагрузкой на сердечно‑сосудистую систему. В таких условиях мало кто способен на длительные любовные игры. Да и после оргазма хочется не объятий, а поскорее охладиться в душе.

Зимой можно не беспокоиться о том, что ваше тело станет липким. Близкий контакт не раздражает, а согревает. Вы с удовольствием обнимаетесь после секса, и в результате выделяется гормон любви — окситоцин.

2. У мужчин повышается уровень тестостерона

Исследователи израильского Университета имени Бен‑Гуриона обнаружили, что уровень тестостерона у мужчин падает летом, достигая минимума в августе. А вот начиная с октября количество мужского гормона и вместе с ним качество спермы растут, и пик приходится на декабрь.

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3. Женское тело кажется более привлекательным

К такому выводу пришли учёные в Великобритании. Каждые три месяца они показывали группе мужчин фото девушек. На одних были только лица, на других предлагалось полюбоваться телами в купальниках. Отношение к первым осталось неизменным в течение года. А вот снимки полуобнажённых моделей вызвали куда больше восторгов зимой.

Эксперты объясняют результаты тем, что зимой мы редко видим неодетое тело и поэтому более отзывчиво реагируем на оголённость. Летом мозг пресыщен видом людей в минимуме одежды и уже вяло отвечает на подобные раздражители.

4. Девушки чаще занимаются сексом в носках

Казалось бы, какая связь между носками и удовольствием от секса? А она есть! Её обнаружили в Гронингенском университете — старейшем и одном из самых престижных вузов Нидерландов. Голландские учёные выяснили, что тёплые носки на 30% повышают шансы женщин получить оргазм.

5. Интим приносит ещё больше пользы здоровью

Секс полезен всегда, но зимой — особенно. Ведь интимные отношения способны поддержать иммунитет, который падает в холодное время года. Исследования показывают, что у пар, которые бывают близки один‑два раза в неделю, уровень иммуноглобулина А (IgA) в слюне значительно выше, чем у тех, кто занимается сексом реже.

6. В холода близость спасает от депрессии

Летом мы и без секса чувствуем себя бодрыми и довольными жизнью. А всё потому, что солнечный свет подталкивает мозг к выработке серотонина — гормона радости, который отвечает за стабильно хорошее настроение. Его уровень падает с уменьшением светового дня, и в результате мы чувствуем себя одинокими и подавленными.

К счастью, оргазм является одним из самых эффективных натуральных способов запустить производство серотонина. Зимой это актуально как никогда.