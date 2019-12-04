Секс во время простуды: как заниматься любовью, если заболели

Если у вас грипп, лучше пропустите секс, пока вам не станет лучше.

Когда у человека лихорадка, он обычно не думает о сексе. Однако если температуры нет и появилось настроение сблизиться с партнером, стоит учесть некоторые нюансы.

Респираторные заболевания не распространяются через половой акт. Однако человек может заразиться через слюну и капли пота, передает "Здоровье 24".

Нужно избегать поцелуев, стараться не чихать и не кашлять, а так же не быть слишком близко лицом к лицу.

Читайте такжеЭксперты назвали болезни, которые можно "вылечить" сексом

Наиболее рискованными позами во время простуды является миссионерская, или когда больной человек находится сверху. Если вы хотите снизить риски заражения, рассмотрите "стиль собачки", оральный секс или прибегните к "ручным играм".

Если у вас грипп, лучше пропустите секс, пока вам не станет лучше. Это слишком серьезное заболевание, чтобы рисковать здоровьем другого человека.

Срок, в течение которого человек может заразить окружающих, зависит от самой болезни. Чаще всего человек "заразный" первые несколько дней с начала первых симптомов. Однако некоторые болезни могут распространяться еще до того, как симптомы появились, и до их завершения.

Например, во время гриппа человек передает инфекцию за 24 часа до того, как у него начинают появляться симптомы. Поэтому советуем вам не заниматься сексом до тех пор, пока узнаете ваш диагноз.