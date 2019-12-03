Названы топ-3 позы для неспешного секса (фото 18+)

Медленный чувственный секс усиливает вашу эмоциональную и интимную связь.

Быстрый страстный секс в стиле "немедленно раздевайся!" приносит в отношения немало радости. Но все же медленный чувственный интим многим нравится больше.

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Поэтому эксперты Cosmo составили топ-3 позы для неспешного секса.

1. Сахарные ложки

Лягте оба на бок, мужчина сзади. Женщина приподнимает верхнюю ногу и забрасывает ее на партнера. Пусть он касается клитора свободной рукой. Отличный телесный контакт гарантирован!

2. Диванный рокер

Пусть мужчина сядет на край дивана, а женщина — к нему на колени, лицом к лицу. Партнерша начинает двигаться так, как ей нравится, постепенно наращивая темп. По сути, это крепкие объятья с оргазменным потенциалом.

3. Восьмерка

Женщина ложится на спину, приподняв одну ногу, согнутую в колене, и подложив подушку под бедра. Мужчина встает на колени сверху и совершает медленные круговые движения.