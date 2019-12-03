Эксперт объяснила, как секс влияет на здоровье

Выяснилось, как хороший секс влияет на тот или иной гормон и здоровье в целом.

Секс – сильный биохимический процесс, своего рода гормональный коктейль – смесь серотонина, окситоцина, адреналина, дофамина, эндорфинов, эстрогенов и тестостерона.

Наталья Зубарева пояснила "Здоровью 24", как хороший секс влияет на тот или иной гормон и здоровье в целом.

Серотонин, дофамин и эндорфин – это главные гормоны счастья, удовольствия, радости. Их уровень повышается в процессе секса, и поэтому депрессия и депрессивные состояния будут вам незнакомыми.

Пролактин. Его уровень тоже растет, тем самым стимулируя стволовые клетки головного мозга и образуя новые нейроны в центре обоняния. Этот гормон является антидепрессантом. Именно пролактин вызывает сонливость, поэтому винить следует его, если сразу после секса партнер засыпает.

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Эстроген – "привлекательный" женский гормон. Секс помогает поддерживать его на оптимальном уровне. Секс – это профилактика синдрома доминирования эстрогенов.

Эстроген – гормон, который способен продлевать молодость, ибо он улучшает способность клеток к обновлению, стимулирует выработку коллагена и повышает упругость кожи, препятствует появлению морщин. Эстроген подавляет боль, вызванную ПМС.

Тестостерон. Мужской гормон, который делает мужчину мужчиной. Есть секс – есть тестостерон. Именно он уменьшает риск сосудистых заболеваний у мужчин (в частности инсультов и инфарктов), минимизирует вероятность злокачественных образований в простате.⠀

Окситоцин – гормон, который осуществляет эффект обезболивающего. Так что мигрень – не повод отказываться от секса, а наоборот. После оргазма именно окситоцин побуждает обнять, приласкать и продолжать общение. ⠀

Еще несколько положительных моментов

Контроль веса. 30 минут = 200 ккал = 15 минут на беговой дорожке.

Укрепляет иммунитет. При регулярном сексе уровень иммуноглубина А на 30% выше, чем у тех, кто занимается им реже.

Способствует умственной активности даже с момента мысли о нем. Это более эффективная разминка для мозга чем кроссворд или логические игры. А ощущение оргазма способно активизировать более 30 клеток головного мозга.

Увеличивает поставки питательных веществ и кислорода к клеткам головного мозга.