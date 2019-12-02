Эксперты рассказали, почему не хочется секса и что с этим делать.

Они выделили 12 причин апатии в сексуальной жизни, передает Lifehacker.

1. Стресс

Неважно, где вы его получили: на работе или в отношениях. Стресс есть стресс, и он убивает сексуальное желание.

2.Проблемные отношения

Есть пары, которых заводят ссоры, но их не так много. Конфликты, ругань, угасание чувств, предательство, недопонимания — понятно, почему в такой обстановке не до секса. Иногда случается и так, что исчезает влечение именно к партнёру.

3. Алкоголь

Во всем нужно знать меру, и алкоголь - не исключение.

4. Недосып

Когда в постели моментально закрываются глаза, не до секса. На самом деле это связано с тем, что потребность во сне для организма важнее, чем секс, а тело в первую очередь удовлетворяет самые важные потребности.

5. Дети

Когда в семье появляется маленький ребёнок, родителям часто не до секса, потому что наваливается всё и сразу: стресс, недосып, трудности новых ролей и отношений, постоянные прерывания на детский плач. К счастью, это временные трудности, но всё же старайтесь хотя бы на пару часов в неделю поручить ребёнка родственникам или няне, чтобы побыть только вдвоём.

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6. Лекарства

Многие медикаменты снижают половое влечение: это таблетки для понижения давления, антидепрессанты, некоторые противозачаточные.

7. Низкая самооценка

Чтобы хотеть секса, иногда надо почувствовать себя сексуальнее. Недовольство своим телом бывает настолько сильно, что его не хочется показывать партнёру, даже если того всё устраивает.

8. Ожирение

Во-первых, ожирение — это опасно. Из-за лишнего веса появляются проблемы с сосудами, гормонами, повышается давление и развиваются заболевания всех органов и систем. В таких условиях либидо не выживает.

9. Эректильная дисфункция

Это о мужчинах. Может быть, вам и хочется, но не получается. В этом случае нужно прийти к врачу и выяснить, что происходит и не виноваты ли в импотенции какие-либо заболевания, а потом уже их лечить.

10. Низкий уровень тестостерона

Выработка тестостерона, как и многих других гормонов, связана со множеством факторов, внутренних и внешних. На некоторые мы можем повлиять: изменить режим питания или начать тренироваться, чтобы повысить уровень тестостерона

11. Депрессия

Это не та «депрессия», при которой хочется шоколада и погрустить, а клиническое тяжёлое состояние, которое надо лечить, потому что сниженное либидо — это далеко не самое неприятное проявление этой болезни.

12. Менопауза

Из-за гормональных изменений в организме у женщины иногда пропадает желание, а иногда появляются неприятные ощущения во время секса: сухость или даже боль. С этим можно бороться при помощи лубрикантов. Хорошая новость: хороший секс бывает и после наступления менопаузы.