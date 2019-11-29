Ученые узнали, сколько женщин удовлетворены сексом со своим партнером

Участников исследования также спрашивали об их сексуальных фантазиях.

Новое исследование учёных, в котором приняли участие 2 тыс. британских граждан, показало, что большинство пар испытывают серьезные проблемы в интимных отношениях.

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Выяснилось, что четыре из пяти женщин не могут сказать своим партнерам, что у них недостаточно оргазмов, пишет Study Finds.

Также две из пяти женщин полностью удовлетворены сексом со своим партнером. При этом 52% мужчин обычно довольны сексом.

Кроме того, 20% участниц исследования признались, что очень редко или никогда не достигают оргазма во время секса.

49% опрошенных пар признались, что занимаются сексом по крайней мере один раз в неделю, а 19% занимаются любовью два-три раза в неделю. А 10% британских пар рассказали, что никогда не занимаются сексом.

Участников также спрашивали об их сексуальных фантазиях. Наиболее распространенные - новые секс-позиции (24%) и использование секс-игрушек (20%).

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