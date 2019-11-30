Как отметить День секса 2019: лучшие позы и поздравления (фото 18+)
30 ноября 2019 года весь мир празднует Международный день секса. Этот неофициальный праздник (он не признан ни одним государством в мире) отмечается с 2007 года с подачи ЮНЕСКО.
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День секса: история праздника
Считается, что традиция отмечать День секса зародилась благодаря пользователям интернета. А местом празднования действа был выбран Амстердам – город красных фонарей. Здесь в этот день проходят парады и выступления, на которых пропагандируют безопасный секс и раздают людям листовки и, конечно же, презервативы. Кстати, в Амстердаме 30 ноября принято запускать в небо надутые разноцветные кондомы. А жрицы любви в этот день даже радуют клиентов скидками.
Впервые День секса был внесен в международный календарь праздников в 2007 году с подачи ЮНЕСКО.
Отметим, что этот праздник уходит корнями в глубокое прошлое - о Дне секса есть упоминания и в источниках о древнем Риме. Там его тоже отмечали в конце ноября, но он считался днем плодородия.
Как провести День секса
Помните, что День секса - не повод для извращенного секса или участия в массовых оргиях. Это - еще один прекрасный праздник любви. Поэтому УНИАН расскажет Вам, как можно провести его со своим партнером, составив подборку трех самых любимых поз как среди мужчин, так и женщин.
Лучшие секс-позы
1. Догги-стайл
Женщина становится на четвереньки, а мужчина, стоя на коленях, проникает в нее сзади. В такой позе последний доминирует, а женщины получают возможность стимулировать клитор руками.
2. Наездница
Женщина получает в такой позе "власть" над мужчиной, поскольку может регулировать частоту и интенсивность движений. Если вы любите эксперименты, попробуйте позу "перевернутая наездница" - женщина сверху, но спиной к партнеру.
3. Секс стоя
В порыве страсти не обязательно раздеваться и искать удобную кровать. Здесь и пригодится поза стоя. Пары, любящие эксперименты, могут попробовать эту позу, стоя перед зеркалом. Это усилит ваши ощущения.
Поздравления с Днем секса в стихах и картинках
***
Все любят секси, ты не исключение,
Прими в сей день в подарок поздравление,
Желаю, чтобы жизнь была полна,
Оргазмы продолжались до утра.
А вместе с сексом, пусть любовь заходит,
Вторую половинку в дом приводит,
С любимым человеком – секс вкусней,
Разнообразней, страстней, веселей.
***
С Днем секса поздравляю,
И пошалить желаю,
Сегодня не скучаем,
В День секса поиграем.
***
День секса в мире дружно отмечаем,
Мы с ним идем по жизни – не скучаем,
Эмоции и чувства дарит секс,
И лучше ощущения в мире нет.
Но лучше окружить его любовью,
Партнеру много счастья подарить,
Тогда в постели будет бесподобно,
С любимым миг оргазма получить.