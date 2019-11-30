Как отметить День секса 2019: лучшие позы и поздравления (фото 18+)

УНИАН расскажет Вам, как можно провести День секса со своим партнером, составив подборку самых любимых поз как среди мужчин, так и женщин.

30 ноября 2019 года весь мир празднует Международный день секса. Этот неофициальный праздник (он не признан ни одним государством в мире) отмечается с 2007 года с подачи ЮНЕСКО.

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День секса: история праздника

Считается, что традиция отмечать День секса зародилась благодаря пользователям интернета. А местом празднования действа был выбран Амстердам – город красных фонарей. Здесь в этот день проходят парады и выступления, на которых пропагандируют безопасный секс и раздают людям листовки и, конечно же, презервативы. Кстати, в Амстердаме 30 ноября принято запускать в небо надутые разноцветные кондомы. А жрицы любви в этот день даже радуют клиентов скидками.

Впервые День секса был внесен в международный календарь праздников в 2007 году с подачи ЮНЕСКО.

Отметим, что этот праздник уходит корнями в глубокое прошлое - о Дне секса есть упоминания и в источниках о древнем Риме. Там его тоже отмечали в конце ноября, но он считался днем плодородия.

Как провести День секса

Помните, что День секса - не повод для извращенного секса или участия в массовых оргиях. Это - еще один прекрасный праздник любви. Поэтому УНИАН расскажет Вам, как можно провести его со своим партнером, составив подборку трех самых любимых поз как среди мужчин, так и женщин.

Лучшие секс-позы

1. Догги-стайл

Женщина становится на четвереньки, а мужчина, стоя на коленях, проникает в нее сзади. В такой позе последний доминирует, а женщины получают возможность стимулировать клитор руками.

2. Наездница

Женщина получает в такой позе "власть" над мужчиной, поскольку может регулировать частоту и интенсивность движений. Если вы любите эксперименты, попробуйте позу "перевернутая наездница" - женщина сверху, но спиной к партнеру.

3. Секс стоя

В порыве страсти не обязательно раздеваться и искать удобную кровать. Здесь и пригодится поза стоя. Пары, любящие эксперименты, могут попробовать эту позу, стоя перед зеркалом. Это усилит ваши ощущения.

Поздравления с Днем секса в стихах и картинках

***

Все любят секси, ты не исключение,

Прими в сей день в подарок поздравление,

Желаю, чтобы жизнь была полна,

Оргазмы продолжались до утра.

А вместе с сексом, пусть любовь заходит,

Вторую половинку в дом приводит,

С любимым человеком – секс вкусней,

Разнообразней, страстней, веселей.

***

С Днем секса поздравляю,

И пошалить желаю,

Сегодня не скучаем,

В День секса поиграем.

***

День секса в мире дружно отмечаем,

Мы с ним идем по жизни – не скучаем,

Эмоции и чувства дарит секс,

И лучше ощущения в мире нет.

Но лучше окружить его любовью,

Партнеру много счастья подарить,

Тогда в постели будет бесподобно,

С любимым миг оргазма получить.