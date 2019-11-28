Врач разрушила популярный миф о сексе

Причин застоя крови в малом тазу много, но отсутствие секса к ним не относится.

О том, что секс полезен для здоровья – знают все. Особенно часто секс "для здоровья" советуют женщинам. Но действительно ли секс является панацеей против женских заболеваний и можно ли умереть из-за отсутствия интимной жизни.

Врач акушер-гинеколог Татьяна Калыний рассказала "Здоровью 24", на самом ли деле женщинам, чтобы быть здоровыми, необходим секс.

На этот вопрос можно ответить коротко: для удовольствия – да, для здоровья – нет.

Вокруг этой темы существует очень много мифов.

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Еще только ленивый не слышал о том, что секс снижает риски инфарктов и инсультов; снижает уровень холестерина; способствует пластичности тела, сжигает лишние калории, а оргазмичный секс делает это все в геометрической прогрессии.

На самом деле, не все из этого перечня является правдой.

"Отсутствие оргазма в жизни женщины не является катастрофой для здоровья и не способствует "застою" крови в малом тазу", – отмечает врач Татьяна Калыний.

Причин застоя крови в малом тазу много, но отсутствие секса к ним не относится.

Если бы все женские проблемы были только от "застоя крови" то абсолютное большинство болезней не просто лечилось бы, а вылечивалось в спортзале, но, к сожалению, это не совсем так: фибромиомы, полипы матки, кисты яичников, эндометриоз, гидросальпинкс диагностируются и у женщин, которые ведут активный образ жизни.

У мужчин потребность в регулярном семяизвержении обоснована тем, что простате нужно периодически освобождаться от накопленного сока, у женщин таких "накопителей" нет.

Отсутствие секса может быть причиной болезни только в случае эмоционального напряжения и переживаний из-за этого.

Для женщины более важна психологически-эмоциональная составляющая и если отсутствие или "плохое качество" секса ведет к нервному напряжению, эмоциональной нестабильности – это может стать толчком для многих (даже не гинекологических) болезней, но это не из-за "застоя крови".

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