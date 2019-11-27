Секстинг: что это такое и его основные правила

Важно запомнить, что секстинг относится к проявлениям сексуального поведения, поэтому во время него также важно иметь согласие партнера.

Секстинг – это интимное общение с помощью переписки или телефонных разговоров. Это не только так называемый "секс по телефону", но и обмен интимными фотографиями и любое проявление сексуальности с помощью средств связи.

Секстинг чрезвычайно распространен среди взрослых и даже подростков. Однако сейчас он используется не только для разогревания интимной жизни, но и в других целях, пишет "Здоровье 24".

Важно запомнить, что секстинг относится к проявлениям сексуального поведения, поэтому во время него также важно иметь согласие партнера. Отправки сообщений сексуальной формы (особенно изображение своих гениталий) расценивается не как секстинг, а как домогательство.

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Скрытые мотивы секстинга

Исследователи обнаружили три мотива, почему люди практикуют секстинг:

- некоторые пары используют его в качестве прелюдии к сексу;

- для самоутверждения и успокоения себя, чтобы напомнить партнеру об отношениях;

- некоторые пары серьезно используют секстинг в качестве валюты. То есть удовлетворяют партнера ради услуги, которую он должен будет сделать (приготовить ужин, помыть посуду и т. п).

Основные правила секстинга

Прежде всего выясните, чем занимается сейчас ваш или потенциальный партнер. Ведь если уведомление с вашим обнаженным, пусть и привлекательным изображением, заметят посторонние лица – неудобно будет всем.

Не бойтесь экспериментировать и побудьте в образе вашей мечты. Однако не перестарайтесь и не заходите сначала слишком далеко, ведь на следующее утро к вам могут прийти совсем другие эмоции. Главное, чтобы вам потом не было стыдно за свой вчерашний образ.

Будьте постепенными – не обязательно раскрывать все свои прелести и таланты сразу.

Храните свои эротические фото в отдельной заблокированной папке.

Чтобы передать эротический смысл фото, вам не обязательно охватывать лицо. Помните о том, что эти фото могут оказаться в руках плохих людей, поэтому если вы зависимы от общественного мнения – включите в себе "режим мстителя" и отвернитесь от камеры.

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