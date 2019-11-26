Рукопожатие может нанести вред психическому здоровью - ученые

Ученые считают, что длительное рукопожатие может поставить под угрозу качество отношений между людьми.

Ученые доказали, что пожимая руки, люди вредят себе. Об этом свидетельствует исследование специалистов университета Данди (Шотландия), в котором принимали участие 34 добровольца.

Так, они провели эксперимент. Один из ученых поприветствовал каждого из добровольцев одним из трех способов – долгим рукопожатием, коротким (меньше 3 секунд) или вообще не здоровался за руку. Об этом пишет портал "Вона".

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За людьми при этом тщательно наблюдали. Оказалось, что в случае долгого рукопожатия люди были менее удовлетворены общением, реже смеялись, больше тревожились и были эмоционально холоднее.

Короткое рукопожатие также приводило к тому, что люди реже улыбались и их жесты отражали эмоциональный дискомфорт. А вот те люди, которым не жали руки, вели себя как обычно.

Ученые считают, что длительное рукопожатие может поставить под угрозу качество отношений между людьми. Кроме того, повышенная тревожность, хронический стресс и даже проблемы с психикой могут возникать у людей, которым приходится часто отвечать на рукопожатие.