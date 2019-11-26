Счастье партнера влияет на продолжительность вашей жизни - ученые

Примечательно, что уровень удовлетворенности супружеской жизнью был лучшим предсказателем смертности субъекта.

Исследование, проведенное в Тилбургском университете в Нидерландах, показало, что счастливый супруг не только ведет к крепкому браку, но и к увеличению продолжительности жизни.

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В ходе исследования выяснилось, что 16% людей, потерявших партнеров, сообщили о меньшей удовлетворенности жизнью, передает Health.News.

Супруги умерших имели повышенный риск смерти в течение всего периода исследования по сравнению с теми, чьи супруги были еще живы.

Риск смертности для субъектов, у которых были счастливые супруги, был ниже, чем у тех, у кого были несчастные. Примечательно, что уровень удовлетворенности супружеской жизнью был лучшим предсказателем смертности субъекта - даже больше, чем удовлетворенность собственной жизнью субъекта.

Ранее семейный психолог Кристина Д. Курнос рассказала о секрете счастливого брака: супруги хорошо чувствуют эмоции друг друга, когда эти эмоции положительные.