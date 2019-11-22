Мужчины страдают, когда их женщины зарабатывают больше - исследование

Если же доход женщины был выше и в самом начале отношений, до брака, то мужчины не страдают от стресса.

Британские психологи изучили отношение мужчин к размеру заработка их партнерш.

Они провели исследование среди 6 тыс. в течение 14 лет и пришли к выводу, что для большинства мужчин важно быть в браке главным добытчиком, передает Focus Online.

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"Когда мужчины зарабатывают меньше, чем их жены, они страдают психологически. Большинство мужчин чувствуют себя значительными и влиятельными в своих семьях, только если они зарабатывают больше", - констатировали авторы работы.

Психологи выяснили, что мужчины чувствуют хорошо, когда их доходы в сравнении с доходами жены составляют 60 и 40% общего дохода.

Отмечается, что более высокую зарплату жены мужчины плохо переносят только когда изменения происходят за годы брака. Если же доход женщины был выше и в самом начале отношений, до брака, то мужчины не страдают от стресса.

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