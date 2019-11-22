Эксперты рассказали, как подготовиться к сексу с новым партнером

Эксперты рассказали, как не разочароваться после близости с понравившимся партнером.

Когда с новым партнером дело идет к сексу, вы начинаете нервничать — как все пройдет и не разочаруетесь ли вы оба?

Эксперты WomanHit постараются помочь вам настроиться на первую ночь с партнером, чтобы все прошло просто прекрасно.

Не ждите слишком много

После того как вы точно для себя решили, что готовы на отношения с новым человеком, вы начинаете морально настраиваться на первый секс, от которого зачастую ждете чего-то невероятного. Да, ваш новый знакомый может быть хорош собой, вы им восхищаетесь, однако важно понимать, что он обычный человек и ждать, что ваше свидание с продолжением пройдет как в романтическом фильме — точно не стоит. Чем больших подвигов вы ждете от мужчины, тем выше вероятность, что вас ждет сильное разочарование.

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Подберите одежду и белье

Как показывает практика, мужчины редко заморачиваются по поводу одежды партнерши, особенно если их накрывает страсть. Но это совсем не значит, что вы можете одеться во что попало. Отталкивайтесь от ситуации: если он приглашает вас в ресторан, наденьте платье, а под него тонкое ажурное белье, которое ему захочется снять с вас в конце вечера. Он приглашает вас провести вечер дома? Не проблема, подберите удобную одежду, с которой не придется мучиться в порыве страсти. Но помните, что спортивные лифчики, утепленное белье — точно не подходят для томного вечера.

Обсудите все "на берегу"

Конечно, удовольствия от секса вы получите больше, если ваш будущий партнер будет знать о ваших предпочтениях. Если есть такая возможность, попытайтесь ненавязчиво намекнуть об этом мужчине: особенное внимание уделите пункту «что мне не нравится». Это поможет на раннем этапе предостеречь мужчину от действий, которые доставят вам неприятные ощущения. Как вариант, вы можете потренироваться, занявшись виртуальным сексом, однако будьте готовы встретить сопротивление — не каждый мужчина готов к онлайн-экспериментам.