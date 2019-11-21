Вкусно и сытно: 7 секс-поз для тех, кто переел (фото 18+)

Даже после сытного обеда или ужина можно получить удовольствие от интимной близости.

С кем не бывало: нежный десерт после сытного ужина, бокал вина — хочется продолжить праздник. Да только как сделать это с полным животом? Ничего сложного!

Подборку секс-поз составили эксперты Cosmo.

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На лицо

Встань на колени перед лицом своего партнера и медленно опустись, дав ему возможность подарить тебе оральное удовольствие. Подложи под голову партнера несколько подушек, приподняв ему голову, так тебе не придется долго удерживать свой вес в неудобном положении.

Ложись

Ничего не хочешь делать, только лежать и уру-ру? Есть выход! Ложись на живот и… да, в общем-то, и всё, позволь своему партнеру сделать то, что он хочет. Если он хочет, но не получается (он тоже переел), смело подключайте игрушку. Нет игрушки? Подключайте руки!

Смотрите в глаза

Очень нежная поза: ложитесь на бок лицами друг к другу, прижмитесь теснее. Оплети ногами его талию, запусти руки ему в волосы, поцелуй, приласкай (главное — не спать) и можно начинать: медленно и нежно, наслаждаясь каждым движением.

Рядом

Объелись. Устали. Так зачем напрягаться? Ложитесь плечом к плечу, по-братски и помогите друг другу руками. Не обещаем, что это будет просто, — некоторым трудно получить удовольствие, когда приходится самой что-то делать. Перед разрядкой поверните головы и посмотрите друг другу в глаза.

Расслабься

Если переел только твой партнер, а ты бы не отказалась еще от десерта, предложи ему лечь на спину и расслабиться, а сама забирайся сверху. Нет, не в позе наездницы, а спиной. Заползи на него как крабик (да, крабы — это не очень сексуально, согласны), держа свой вес на руках, и попроси партнера ввести в тебя член рукой.

Обратная наездница

Если вы ночуете не у себя, а в гостях (и все равно решили заняться сексом), запаситесь игрушками, такими тихими, что не разбудят даже бабулю за стенкой. Если тебе очень хочется упасть в объятия страсти, а твоему партнеру очень хочется спать, предложи ему компромисс: ты его оставишь в покое, но он тебе немного поможет, например игрушкой или руками. Эта поза вам может подойти и без дилдо, кстати, если у твоего партнера достаточно твердая эрекция.

Наездница

Оседлай бедра, погладь его по груди (а по животу не надо гладить), а потом можешь лечь сверху, потеревшись сосками о его грудь. Очень нежная и «глубокая» поза, при этом достаточно ленивая, чтобы не почувствовать особого напряжения. Поза сверху обычно хороша, если у твоего партнера не слишком большой член и он не будет упираться тебе в шейку матки.