Названа простая сексуальная игра, которая перевернет вашу интимную жизнь

Может быть, в эти три минуты вы узнаете о себе, о своем партнере и сексуальности больше, чем ожидаете.

Если вы из тех девушек, кому трудно прямо сказать своему партнеру, что вам хочется, то простая трехминутная игра в постели выручит вас.

Трехминутная игра была разработана лайф-коучем Гарри Фаддисом и является упражнением для двух или более людей, которые задают друг другу два очень простых вопроса "Как ты хочешь, чтобы я прикасалась к тебе на протяжении трех минут?" и "Как ты хочешь прикасаться ко мне три минуты?", передает Cosmo.

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Эта простая и понятная структура упражнения, хотя и кажется примитивной, на самом деле поможет вам совершить множество открытий в отношении собственной сексуальности.

Эта игра основана на взаимном желании, доверии и намерении наладить взаимодействие. Она берет свое начало из тантрических практик, и идея ее заключается в том, чтобы научить сексуальных партнеров давать откровенное прямое согласие на действия сексуального характера, которые будут с ними совершать.

Как играть в трехминутную игру?

Не нужно начинать эту игру с прикосновений к гениталиям. Начните с того, что позвольте другому человеку пригласить прикоснуться к интимным частям тела и дайте ровно то, что он просит: ни больше, ни меньше.

Простая версия этой игры предполагает прямое обращение человека к своему партнеру, но цель ее не только в том, чтобы выяснить, какие прикосновения нравятся больше, но и то, какая роль ближе: активная или пассивная.

Меняйтесь ролями и делайте открытия. Но если вы почувствовали, что вам стало некомфортно от этой игры или вам не нравится предложение, нет ничего страшного в том, чтобы остановиться, рассказать друг другу, что пошло не так и поменять правила. Это не олимпийский вид спорта, и правила тут устанавливаете вы двое.