Названы раздражающие интернет-привычки партнера

Постоянно говорить «Хватит сидеть в телефоне» — самая неработающая тактика.

Эксперты рассказали, какие проблемы в отношениях возникают из‑за разных онлайн‑привычек партнеров.

Партнер необязательно сидит в интернете, потому что ему с вами скучно, передает Lifehacker.

1. Партнер все время сидит в телефоне

Решение: открыто и вежливо объяснить партнеру, почему вас это расстраивает. Не замалчивать проблему.

Если вам хватает 10 минут, чтобы проверить все соцсети и отложить телефон, будет непросто понять, почему партнер листает новостную ленту вечера напролет. Главное — не принимайте эту привычку на свой счет. Партнер необязательно сидит в интернете, потому что ему с вами скучно. Для многих людей это просто способ расслабиться в свободное время.

2. Чрезмерно увлекается онлайн‑шопингом

Решение: посчитать, сколько денег уходит на покупки, договориться о денежном лимите для шопинга.

Сидение в интернете — это трата не только времени, но еще и денег. Онлайн‑шопоголикам бывает достаточно на минутку зайти на сайт, как к ним уже едут шесть посылок. Попытки воззвать к разуму могут не сработать: партнер будет утверждать, что это все «мелочи» и «ерунда». Чтобы избежать ссор, посмотрите вместе в истории покупок, сколько денег уходит в месяц на онлайн‑заказы. Возможно, хобби партнера действительно почти не влияет на ваш бюджет. Но если мелочи выливаются в солидную сумму, которую вы могли бы потратить на отпуск или что‑то важное, установите денежный лимит. Договоритесь о комфортной сумме, которую не жалко ежемесячно спускать на всякую ерунду.

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3. Партнер не любит выкладывать свои фото

Решение: понять в чем причина, найти подходящее обоим количество фото и тем для шеринга, завести приватный аккаунт.

Вы хотите постить много совместных фото и рассказывать о вашей любви всему миру, а партнер ворчит: «Хватит выставлять все напоказ». Самое простое — обидеться и решить, что он вас стесняется. Но такой подход не поможет решить проблему. Лучше попробуйте понять, в чем причина. Возможно, партнеру не нравится, как он выходит на фотографиях. Или он не готов делиться какими‑то аспектами личной жизни. Или, может, вы вместе не очень давно, а для него выложить совместные фото — это практически так же важно, как представить партнера родителям. Отнеситесь с уважением к любой причине и подберите соответствующий компромисс.

4. Отвечает на рабочие сообщения в свободное время

Решение: оценивать, насколько важно ответить быстро, определить «ваши» часы, когда вы оба не пользуетесь телефоном.

Некоторые люди придерживаются правила «для работы — только офисные часы». Их раздражает привычка других сразу же реагировать на все оповещения. Если ваш партнер в свободное время отписывается в рабочих чатах, попробуйте узнать у него: насколько важно ответить прямо сейчас. В некоторых случаях проблема действительно не может ждать. Тогда посмотрите на партнера по‑новому: как на ответственного человека, готового прийти на помощь другим. При этом договоритесь, что некоторые часы вы оставите только для вас двоих.

5. Не любит то, что нравится вам

Решение: просто заниматься чем‑то своим. Да, это нормально.

Расхождения интересов встречаются даже в самых любящих парах. Например, вы смеетесь над выступлениями английских комиков в оригинале, а ваш партнер не понимает этот юмор и просит включить что‑то попроще. Или на вас навевают скуку интервью на YouTube, а партнер не пропускает ни одного выпуска. Суть одна: вам сложно найти то, что понравится обоим, вы тратите время на бесконечный поиск, поругиваясь до тех пор, пока кто‑то не уступит. В таком случае правильным решением будет разделиться и смотреть то, что интересно каждому из вас, на разных ноутбуках. Или заниматься другими делами, пока партнер увлечен любимым «неинтересным» шоу.

6. Увлекается какой‑то ерундой

Решение: принять, что партнеру может нравиться то, что вам кажется глупым, и не пытаться его менять.

Эта проблема похожа на предыдущую, но у нее есть свои нюансы. Бывает так, что вы без проблем находите, чем заняться вместе, но при этом у партнера есть увлечение, которое кажется вам очень глупым. Вы не понимаете, зачем он тратит на него время, ведь можно заняться чем‑то, что нравится вам обоим. Нужно понять, что для человека это занятие может быть именно тем способом, который помогает развеяться и отключить голову после тяжелого дня. В этом случае придется просто принять тот факт, что сетевые игры, гифки с котиками или споры с незнакомыми людьми в комментариях — часть личности вашего партнера.