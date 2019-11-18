Эксперты объяснили, с каким мужчиной секс может быть опасным

Пробивные партнеры не всегда доставят женщине удовольствие в постели. И хорошо, если не нанесут вред.

Женщин часто привлекают мужчины, которые живут по своим правилам и делают, что хотят. Однако в этом случае есть большая вероятность наткнуться на опасного любовника, который принесет немало проблем.

Психологи назвали несколько признаков, по которым можно оценить уровень опасности, если вы решились на отношения с таким мужчиной, передает WomanHit.

Он все делает по-своему

Чаще всего женщину ждет разочарование, когда уже в постели выясняется, что мужчина не собирается проявлять уважение и к ней, делая лишь то, что нравится ему, даже нередко нанося физический и психологический вред партнерше.

Читайте такжеЖенщины назвали идеальный размер члена

Мужчина продолжает вас добиваться, пусть вы и сказали «нет»

В кино такие ситуации романтизируют: мужчину отвергли, но он не бросает попыток добиться женщины, и в итоге она сдается. В жизни такое поведение говорит о невнимании к чужим чувствам. Когда мужчина не понимает, что с ним не хотят иметь никаких дел, но продолжает настойчиво склонять вас к интимным отношениям, не ждите от него адекватных действий в постели.

Он любит унижения

И нет, это не имеет никакого отношения к БДСМ. Если мужчина предпочитает сексуальные действия, которые приносят вам боль и неприятные ощущения, это вполне можно считать расстройством. Не думайте, что это пройдет, лучше откажитесь от контактов с таким человеком и отправляйтесь на поиски партнера, который будет думать о вас во время секса не меньше, чем о себе.

Он избегает общения в шумных компаниях

Конечно, есть люди, которым трудно собраться, оказавшись в обществе людей. Но бывает, что человек в принципе пренебрегает общением, его не волнуют чувства других людей и в принципе, что о нем могут подумать. Также не лучший кандидат на место в вашей постели. Помните, что человек, который равнодушен к комфорту других людей, не будет обращать внимание и на ваши протесты в постели.

Ваши отказы его возбуждают

Как правило, мужчине хватит одного вашего отказа, чтобы перестать на вас давить. Но если вы отказали и не один раз, а он не может остановиться, считая, что он должен «пробить вашу броню недоступности» — ни в коем случае не соглашайтесь на какие-либо близкие контакты. Чаще всего такое поведение говорит о склонности к насилию.

Ранее сексолог объяснила, почему мужчины переживают из-за размера своего члена.