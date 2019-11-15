Женщины назвали идеальный размер члена

В зависимости от ситуации (секс на одну ночь, супружеский секс) женщины выбирали разные размеры члена.

Каков он — идеальный пенис, эталон, золотой стандарт мужских гениталий?

Ученые из Нью-Мексико и Калифорнийского университета нашли 75 женщин-добровольцев от 18 до 65 лет, распечатали для них на 3D-принтере 33 разные модели членов и попросили участниц распределить их от самого привлекательного до самого отталкивающего, передает Cosmo.

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"16 сантиметров эрегированной плоти. Вот оно — золотое сечение идеального члена", - выяснили исследователи.

Кстати, забавно, что в зависимости от ситуации (секс на одну ночь, супружеский секс) женщины выбирали разные размеры члена. Когда речь о шла о случайном сексе, женщины называли цифру чуть выше — что-то около 16,3 см. Но для долгосрочных отношений желаемая величина составляла ровно 16 см.

В то же время, 85% женщин устраивает размер полового члена их партнера, утверждает исследование, опубликованное в британском журнале по урологии. А вот мужчины оказались куда менее уверены в своих силах — целых 45% мужчин заявили, что стесняются слишком маленького члена.

Ранее сексолог объяснила, почему мужчины переживают из-за размера своего члена.