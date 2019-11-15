Предэякулят: что это такое и можно ли от него забеременеть (18+)

Предэякулят, или предсеменная жидкость, выделяется из головки пениса в состоянии эрекции.

Эти вопросы особенно актуальны для тех, кто использует древнейший метод контрацепции - прерванный половой акт.

Во время полового акта всё внимание сконцентрировано на кульминационном моменте - семяизвержении. А вот предвестник мужского оргазма - предэякулят - обычно остаётся в тени, хотя его роль тоже очень важна, пишет Lifehacker.

Где и когда появляется предэякулят

Предэякулят, или предсеменная жидкость, выделяется из головки пениса в состоянии эрекции. За его выработку отвечают железы Купера - две горошины диаметром 3–8 миллиметров, притаившиеся в толще мышцы промежности, у основания полового члена.

Появляется секрет в ответ на ласки партнёрши или при мастурбации. Причём его количество нарастает по мере возбуждения. В отличие от белёсой спермы, предэякулят прозрачен и бесцветен, а по консистенции напоминает слизь.

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Зачем нужен предэякулят

Предсеменная жидкость выполняет роль первопроходца, который расчищает путь для участников «звёздной гонки». В уретре (мочеиспускательном канале), по которой мчится сперма, сохраняются остатки мочевой кислоты, губительной для мужских половых клеток. Влагалище с его кислой средой тоже представляет серьёзную угрозу.

Предэякулят нейтрализует кислотность и тем самым создаёт для сперматозоидов безопасные условия.

Кроме того, прозрачная слизь служит естественной смазкой для головки пениса, обеспечивая скольжение. А смешиваясь со спермой, она продолжает защищать мужские половые клетки на всём пути следования и помогает им продвигаться к цели.

Можно ли забеременеть от предэякулята

Вокруг этого вопроса всё ещё ведутся научные споры. Одни исследования показывают, что в предсеменной жидкости нет жизнеспособных сперматозоидов. Другие — что у некоторых мужчин в предэякулят всё-таки попадают половые клетки в достаточном для зачатия количестве.

Риск забеременеть при прерванном половом акте существует, даже если у мужчины отличная реакция и в организм женщины не просочится ни капли спермы.

Впрочем, нежелательная беременность далеко не единственный повод «бояться» предэякулята и пользоваться презервативом. Предсеменная жидкость точно разносит ИППП, включая ВИЧ, хламидии, гепатит В и гонорею, — в этом сомнений.