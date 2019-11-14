Что делать, если у партнера большой член (18+)

Это проблема, которая решается с легкостью, однако совместными усилиями.

Влагалище очень эластично и способно сильно увеличиваться в размерах. Именно поэтому большой размер члена не проблема, главное знать, что с ним делать.

Что делать, если у мужчины слишком большой член рассказала журналистка Татьяна Никонова, передает "Здоровье 24".

Что делать, если у него слишком большой пенис

Первое правило – увлажнить. Используйте лубриканты на водной основе и будет вам счастье.

Второе правило – возбудиться. Конечно, от вас в этом случае зависит не все, поэтому очень важно объяснить мужчине, для чего вам это нужно.

Третье правило – подготовить влагалище. Перед сексом его можно стимулировать пальцами, чтобы немного растянуть.

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Четвертое правило – использовать такие позы, при которых можно контролировать глубину проникновения, например – поза всадницы. Так вы сможете контролировать глубину проникновения и будет проще не допустить дискомфорта. Если вы любите миссионерскую позу – не проблема, главное, сведите немного ноги.

Это проблема, которая решается с легкостью, однако совместными усилиями. Главное – не терпите и рассказывайте партнеру, что вы чувствуете боль или дискомфорт.

Если вы стесняетесь или боитесь об этом заговорить, начните с самого приятного для мужчины – акцентируйте на его размере. И ему приятно, и вам легче будет объяснить, что вас беспокоит.

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