Топ-5 способов оттянуть мужской оргазм (18+)

Движение в одном предсказуемом ритме быстрее заставят партнера кончить, а, сменив позу, Вы отсрочите разрядку.

Если Вы из тех женщин, которые получают удовольствие от вагинального секса, то наверняка знаете не слишком веселую статистику: средний половой акт длится от 3 до 7 минут.

Вряд ли за это время успеешь получить оргазм. И в этом нет ничего плохого. Эксперты Cosmo назвали несколько способов, как "отодвинуть" оргазм партнера.

1. Продлите прелюдию

Распределите время между проникновением и предварительными ласками таким образом, чтобы женщине в прямом смысле слова оставалось буквально несколько минут до финиша. Вы можете выбрать и взаимную мастурбацию, и оральный секс, и фингеринг.

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2. Воспользуйтесь эректильным кольцом

Такие кольца помогают отложить оргазм и дольше сохранить твердость.

3. Используйте презерватив

Презерватив создает дополнительную прослойку между телом и влагалищем. Создавая ее, вы сделаете так, что во время проникновения ощущения твоего партнера будут не такими интенсивными.

4. Смените позу

Движение в одном предсказуемом ритме быстрее заставят партнера кончить, а, сменив позу, Вы отсрочите разрядку.

5. Тренировка мышц тазового дня

Одно шведское исследование, опубликованное в 2014 году, показало, что мужчины, которые тренируют мышцы тазового дна, способны лучше контролировать свой оргазм.