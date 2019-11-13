Топ-5 способов оттянуть мужской оргазм (18+)
Если Вы из тех женщин, которые получают удовольствие от вагинального секса, то наверняка знаете не слишком веселую статистику: средний половой акт длится от 3 до 7 минут.
Вряд ли за это время успеешь получить оргазм. И в этом нет ничего плохого. Эксперты Cosmo назвали несколько способов, как "отодвинуть" оргазм партнера.
1. Продлите прелюдию
Распределите время между проникновением и предварительными ласками таким образом, чтобы женщине в прямом смысле слова оставалось буквально несколько минут до финиша. Вы можете выбрать и взаимную мастурбацию, и оральный секс, и фингеринг.
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2. Воспользуйтесь эректильным кольцом
Такие кольца помогают отложить оргазм и дольше сохранить твердость.
3. Используйте презерватив
Презерватив создает дополнительную прослойку между телом и влагалищем. Создавая ее, вы сделаете так, что во время проникновения ощущения твоего партнера будут не такими интенсивными.
4. Смените позу
Движение в одном предсказуемом ритме быстрее заставят партнера кончить, а, сменив позу, Вы отсрочите разрядку.
5. Тренировка мышц тазового дня
Одно шведское исследование, опубликованное в 2014 году, показало, что мужчины, которые тренируют мышцы тазового дна, способны лучше контролировать свой оргазм.