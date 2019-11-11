Названы три признака хорошего секса

Можно спокойно жить без физического полового акта, но без прикосновений партнера очень многие становятся агрессивными, замкнутыми и даже могут погрузиться в депрессию.

Когда секс устраивает обоих партнеров, отношения становятся лучше. А если в постели есть проблемы, это часто затрагивает и другие сферы жизни. Почему так происходит — и из чего состоит действительно хороший секс?

Секс состоит не только (и не столько) из проникновения, и важно использовать все нужные элементы, чтобы укрепить интимную связь, передает Cosmo.

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1. Ласковые прикосновения

Можно спокойно жить без физического полового акта, но без прикосновений партнера очень многие становятся агрессивными, замкнутыми и даже могут погрузиться в депрессию. Именно поэтому самые теплые отношения обычно у тех, кто нежно относится друг к другу и тесно контактирует каждый день.

2. Сексуальное желание

Людям нравится быть желанными для своих партнеров. Это сподвигает их на приключения в постели, воплощение смелых фантазий и желание сделать все так, чтобы партнеру понравилось.

3. Глубокое удовлетворение

Сексуальная совместимость сама по себе значит не так уж много: нужно понимать, что вы оба можете сделать, чтобы укрепить интимную связь. Думай о сексе не только как об акте, но и как о языке, в изучении которого можно бесконечно совершенствоваться.

Как проверить, хороша ли ваша сексуальная жизнь?

Вот несколько вопросов, с помощью которых это можно понять:

1. Большое ли место занимает секс в ваших отношениях?

2. Запоминает ли кто-то из вас, как часто вы занимаетесь сексом?

3. Если один хочет секса, а другой нет, расстраивается/гневается ли инициатор?

Если вы ответили утвердительно, возможно, вы придаете сексу слишком большое значение. Пора перестать считать его единственным способом интимного взаимодействия и начать проводить больше времени вместе вне постели. При отрицательных ответах в ваших отношениях секс имеет значение, но не определяющее, это лишь одна из сфер совместной жизни. Продолжайте в том же духе, чаще обсуждайте его и пользуйтесь разными способами взаимодействия.