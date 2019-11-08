Эксперты назвали болезни, которые можно "вылечить" сексом

По словам экспертов, регулярное занятие любовью может помочь быстрее преодолеть простуду и грипп.

Специалисты отметили, что интим способен улучшить здоровье. Так, эксперты заявили, что оргазмы уменьшают чувствительность к боли в половину.

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Кроме этого, люди, которые занимаются сексом 1-2 раза в неделю, имеют на 30% более высокий уровень иммуноглобулина, передает "Рамблер".

Помимо этого, специалисты отметили, что интим уменьшает риск заболевай сердца. Как сообщают ученые из Исследовательского института Новой Англии в Массачусетсе, этого можно добиться мужчине, если заниматься сексом минимум два раза в неделю.

По словам экспертов, регулярное занятие любовью может помочь быстрее преодолеть простуду и грипп. Секс также улучшает кровообращение и разгоняет камни в почках. Как утверждают гинекологи, регулярная половая жизнь — залог женского здоровья, а массаж простаты полезен для лечения простатита.

Ранее жительница американского Балтимора столкнулась с угрожающей жизни аллергической реакции на пенициллин после того, как она занялась сексом с мужем, который не воспользовался презервативом.