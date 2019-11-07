Женщина едва не умерла после секса от аллергии

После того, как диагноз был установлен, предпринятый курс лечения позволил очень быстро стабилизировать состояние пострадавшей.

Жительница американского Балтимора столкнулась с угрожающей жизни аллергической реакции на пенициллин после того, как она занялась сексом с мужем, который не воспользовался презервативом.

Через некоторое время после занятий сексом тело 46-летней американки начало покрываться жутковатыми красными пятнами, у неё развилась интенсивная потливость, появилось сильнейшее головокружение, передает MedikForum.

Состояние здоровья резко ухудшилось, возникла одышка, так что супруги вызвали скорую помощь. В момент поступления в реанимационное отделение симптомы женщины обострились, у нее развилась диарея и экстремальный зуд.

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Естественно, что врачи опросили пострадавшую, и она сообщила о том, что страдает от аллергии на пенициллин. При этом женщина заявила, что не принимала это лекарство, а также не употребляла в пищу никакую подозрительную еду до начала занятий сексом. Медики предположили, что у их пациентки развивается сепсис, так как её артериальное давление упало чуть ли не до терминального уровня. Ее немедленно подключили к капельнице и стали накачивать важнейшими жидкостями для того, чтобы сердце продолжало прокачивать кровь по организму. Для борьбы с сепсисом женщине провели курс антибиотиков. С его помощью надеялись справиться с пока не очень понятной инфекцией.

Однако выяснилось, что никакой инфекции у пациентки нет, так как все тесты дали отрицательные результаты. В реальности она стала жертвой анафилактического шока - смертельно опасной, чрезмерной реакции иммунной системы на субстанции, которые она ошибочно считает вредными. В случае с женщиной этой субстанции был пенициллин. Лекарство, как выяснилось, принимал её муж, и через его жидкости тела оно передалось жене после занятий незащищенным сексом. После того, как диагноз был установлен, предпринятый курс лечения позволил очень быстро стабилизировать состояние пострадавшей.