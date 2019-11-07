Что делать, если слетел презерватив

Во-первых, извлеките презерватив из влагалища, стараясь не пролить сперму.

Каждый мужчина хоть раз в жизни задавал себе этот вопрос. На пачке с презервативом есть инструкция, но там нет информации о том, что делать в такой ситуации.

Уролог Александр Кардонов рассказал, что стоит сделать в первую очередь в такой ситуации и как избежать таких моментов в будущем. Об этом пишет "Здоровье 24".

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Что делать, если во время секса слетел презерватив?

1. Извлеките презерватив из влагалища, стараясь не пролить сперму. Осторожно с этим занятием, ведь он может в ней застрять, после чего кондом будет очень трудно вынуть.

2. Сходите в туалет и помочитесь.

3. Примите душ и тщательно помойте половые органы.

4. Если под руками есть хлоргексидин или мирамистин, обработайте ими наружные половые органы.

Важно: нет никаких гарантий, что вы не заразитесь ИППП, поэтому обязательно обратитесь к урологу на следующий день – он назначит анализы и сроки их сдачи.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Борисова рассказала, что делать, если порвался презерватив.