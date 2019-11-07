Пять секс-поз для безболезненного проникновения (фото 18+)

Боль и дискомфорт при вагинальном сексе могут возникать по разным причинам. Вагинизм, эндометриоз и вульводиния могут причинять неудобства даже в тех ситуациях, когда женщина очень возбуждена.

Секс совсем не обязательно предполагает проникновение. Но если хочется именно вагинального секса с пенитрацией, вот несколько углов и позиций, в которых женщина сможет контролировать глубину и интенсивность.

Подборку секс-поз составили эксперты Cosmo.

Богиня

Обязательно добавьте дополнительные "активности", которые в принципе не предполагают проникновения. Оральная и мануальная стимуляция клитора и половых губ может быть подходящей альтернативой "классическому" сексу. Руками и языком тоже можно проникнуть, просто гораздо мягче и деликатнее.

Наездница

Женщина встает на колени над членом партнера и очень медленно опускается на него, помогая себе руками. Преимущество этой позиции в том, что все зависит только от нее: глубина, интенсивность, угол. Минус в том, что довольно сложно «удерживать себя», поэтому нужно попросить партнера подставить руку, чтобы можно было на нее опереться.

"Безопасная" ложечка

Если у партнера длинный член, который упирается в матку, то поза наездницы не ваш вариант. А вот «ложечки» подойдут. Женщина ложится на бок, поджав колени. Эта позиция не предполагает глубокого проникновения и быстрых движений. Все будет максимально бережно и деликатно.

"Треугольная" башня

Секс в позе "догги-стайл" часто предполагает движения, которые могут растянуть эндометриоидную ткань, и это может вызвать болезненные ощущения. Но если женщина встанет на локти и прогнется в пояснице, дело пойдет гораздо легче.

Положись на меня

Секс в положении стоя почти никогда не бывает глубоким — его можно сделать таковым, если женщина наклонится вперед, облокотившись, например, о стол. Эта поза сработает так, как надо, если у вас незначительная разница в росте или ее нет совсем.