Женский оргазм важен для зачатия - ученые

Новый обзор показывает роль клитора в репродуктивной системе.

В новой работе ученые собрали результаты исследований, показывающие, как стимуляция клитора и разрядка помогают при зачатии.

При стимуляции активируются зоны в мозге, вызывающие сочетание изменений в женском репродуктивном тракте. Это помогает захвату и обработке спермы, увеличивая вероятность оплодотворения яйцеклетки, говорится в обзоре Clinical Anatomy, который передает Naked Science.

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В частности, зарегистрировано усиление влагалищного кровотока, увеличение объема влагалищной смазки, повышение температуры и уровня кислорода и, что наиболее важно, изменение положения шейки матки — входа в полость матки. Это отводит шейку матки от основной массы спермы, что предотвращает слишком быстрое ее проникновение внутрь. Дело в том, что сперматозоидам необходимо некоторое время, чтобы стать подвижными и иметь возможность оплодотворить яйцеклетку.

По мнению авторов, данные убедительно показывают не только рекреационную ценность клитора и оргазма, но и репродуктивную.

"Часто повторяемая мантра о том, что единственная функция клитора заключается в том, чтобы вызывать сексуальное удовольствие, теперь устарела. Концепция меняет основные сексуальные убеждения, и физиологические доказательства сегодня очевидны", - поясняет доктор Рой Левин, автор обзора.

Ранее группа ученых из США сумела выяснить некоторые подробности о природе женского оргазма.