Что делать, если порвался презерватив

Даже небольшой дефект презерватива может привести к заражению инфекциями, передаваемыми половым путем.

Если сразу после полового акта вы обнаружили, что у вас порвался презерватив, используйте любое доступное средство экстренной контрацепции согласно инструкции.

Об этом рассказала акушер-гинеколог Екатерина Борисова, передает Cosmo.

Не пытайтесь заменить препарат обычными средствами оральной контрацепции — хотя в правильной дозировке они могут предупредить наступление беременности и не навредят здоровью, рассчитать ее может только врач.

К экстренной контрацепции рекомендуется прибегать в течение 72 часов после незащищенного контакта, но лучше не затягивать: наиболее эффективны такие средства в течение первых суток, каждые следующие 2−4 часа ослабляют их действие.

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Если у вас нет тяжелой почечной и печеночной недостаточности, консультироваться с врачом перед использованием средств экстренной контрацепции необязательно: основное противопоказание к этим препаратам — беременность, важно не потерять время. Имейте в виду, что они эффективны только в предовуляционную фазу цикла, которую не всегда получается точно рассчитать, непременно через 10−14 дней сделайте тест на беременность и обратитесь к гинекологу, если результат положительный.

Помните, что средства экстренной контрацепции не защитят от инфекций. Они помогают лишь предотвратить беременность.

"Даже небольшой дефект презерватива может привести к заражению инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), — предупреждает Екатерина Борисова. — Обычно они проявляются не сразу, поэтому сдавать анализы нужно через 7−10 дней: это мазок на хламидиоз (chlamydia trachomatis), гонорею (neisseria gonorrhoeae), трихомониаз (trichomonas vaginalis), микоплазму гениталиум, вирус герпеса 1-го и 2-го типов и вирус папилломы человека 16-го и 18-го типов".

До истечения этого времени стоит обращаться к врачу, только если появятся симптомы: зуд, нехарактерные выделения (необычного цвета, консистенции, запаха). Желательно дополнить список первоочередных анализов исследованием микрофлоры — количественными тестами на условно-патогенные микроорганизмы, которые могут приводить к бактериальному вагинозу. В первую очередь это микоплазма хоминис, гарднерелла, уреаплазма, кандида альбиканс.

Через месяц после инцидента обязательно нужно сдать анализ крови на ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты B и C — но не раньше, поскольку организму потребуется время на выработку антител к этим инфекциям, если они есть. В некоторых случаях они обнаруживают себя еще позже, поэтому результаты нужно будет подтвердить еще через 3 месяца.

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