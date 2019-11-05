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Топ-8 поз для  нежного осеннего секса (фото 18+)

10:53, 05 ноября 2019
Отношения
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Составлена подборка поз для осеннего секса / фото pixabay.com

Осень — самое время добавить вашему сексу тепла, показать, как вы любите друг друга. Под лаской плюшевого пледа, начало отопительного сезона и все в таком духе.

Эксперты Cosmo составили подборку из восьми нежных, как безе, секс-поз.

Качели

Партнер сидит на краю кровати, ступни на полу, пока он поддерживает женщину под руки, она осторожно отклоняется назад. Вам придется обоим «включиться», чтобы поймать ритм. Очень чувственная и открытая поза.

Секс-поза "Качели" / cosmo.ru

Глубокие отношения

Самая уютная поза для холодных батарей и теплого одеяла. Женщина ложится на живот, одну руку она может поместить под себя для дополнительной стимуляции. Под бедра можно положить подушку. Партнер ложится сверху, набрасывает на себя одеяло и мягко двигается, пока вам обоим не станет жарко.

Уютная поза для холодных батарей и теплого одеяла / cosmo.ru

Лицом к лицу

Самая «обнимательная» позиция: партнер целует шею и грудь возлюбленной, она обхватывает его руками и ногами. Тоже очень уютная поза для пододеяльного секса, кроме того, из нее удобно «переходить» в любую другую. 

Секс-поза "Лицом к лицу" / cosmo.ru

Игра в тачки

Женщина ложится грудью на мягкую поверхность, ее бедра на бедрах партнера, ей нужно обхватить его талию ногами. В таком положении проникновение получается не очень глубоким, зато партнер получает возможность гладить избранницу по спине и не только.

В таком положении проникновение получается не очень глубоким / cosmo.ru

Боковые ножницы

Кажется, что эта поза — не самая простая из всех, но она того стоит! Женщина лежит на боку, а мужчина ложится за ней. На самом деле, «боковые ножницы» — довольно удобная и комфортная для обоих партнеров поза.

"Боковые ножницы" - довольно удобная и комфортная для обоих партнеров поза / cosmo.ru

Веселые картинки

Что может быть нежнее и эротичнее, чем смотреть, как любимая женщина мастурбирует, совершенно не стесняясь  взгляда партнера?

Партнер смотрит, как женщина мастурбирует / cosmo.ru

Ложечки

Нежнее нежного — чрезвычайно простая и искренняя позиция, есть в ней что-то полусонное и томное. Кстати, чтобы сделать женщине приятнее, партнеру достаточно обнять ее одной рукой и начать стимулировать клитор. В таком положении это чрезвычайно удобно.

Нежнее нежного — чрезвычайно простая и искренняя позиция / cosmo.ru

Назад в тантру

Если женщине хочется буквально слиться со своим партнером, превратиться с ним в одно целое, попробуйте эту вариацию позы наездницы. Главное, чтобы партнер опирался на что-то, потому что сидеть таким образом долго довольно непросто.

Попробуйте эту вариацию позы наездницы / cosmo.ru

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Теги: #секс