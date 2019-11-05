Топ-8 поз для  нежного осеннего секса (фото 18+)

Названа и самая уютная поза для холодных батарей и теплого одеяла.

Осень — самое время добавить вашему сексу тепла, показать, как вы любите друг друга. Под лаской плюшевого пледа, начало отопительного сезона и все в таком духе.

Эксперты Cosmo составили подборку из восьми нежных, как безе, секс-поз.

Качели

Партнер сидит на краю кровати, ступни на полу, пока он поддерживает женщину под руки, она осторожно отклоняется назад. Вам придется обоим «включиться», чтобы поймать ритм. Очень чувственная и открытая поза.

Глубокие отношения

Самая уютная поза для холодных батарей и теплого одеяла. Женщина ложится на живот, одну руку она может поместить под себя для дополнительной стимуляции. Под бедра можно положить подушку. Партнер ложится сверху, набрасывает на себя одеяло и мягко двигается, пока вам обоим не станет жарко.

Лицом к лицу

Самая «обнимательная» позиция: партнер целует шею и грудь возлюбленной, она обхватывает его руками и ногами. Тоже очень уютная поза для пододеяльного секса, кроме того, из нее удобно «переходить» в любую другую.

Игра в тачки

Женщина ложится грудью на мягкую поверхность, ее бедра на бедрах партнера, ей нужно обхватить его талию ногами. В таком положении проникновение получается не очень глубоким, зато партнер получает возможность гладить избранницу по спине и не только.

Боковые ножницы

Кажется, что эта поза — не самая простая из всех, но она того стоит! Женщина лежит на боку, а мужчина ложится за ней. На самом деле, «боковые ножницы» — довольно удобная и комфортная для обоих партнеров поза.

Веселые картинки

Что может быть нежнее и эротичнее, чем смотреть, как любимая женщина мастурбирует, совершенно не стесняясь взгляда партнера?

Ложечки

Нежнее нежного — чрезвычайно простая и искренняя позиция, есть в ней что-то полусонное и томное. Кстати, чтобы сделать женщине приятнее, партнеру достаточно обнять ее одной рукой и начать стимулировать клитор. В таком положении это чрезвычайно удобно.

Назад в тантру

Если женщине хочется буквально слиться со своим партнером, превратиться с ним в одно целое, попробуйте эту вариацию позы наездницы. Главное, чтобы партнер опирался на что-то, потому что сидеть таким образом долго довольно непросто.