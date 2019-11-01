Названы три способа сохранить отношения

Вместо того, чтобы позволить эмоциям и событиям кипеть, признайте, что что-то пошло не так, и измените разрушительные действия.

Любые отношения имеют приливы и отливы, хорошие и плохие дни, будь то дружба, большая семья или романтическая пара.

Но когда негатив достигает точки, где все чувствуют, что отношения начинают разваливаться, - это проблема. Эти три совета специалистов MedikForum помогут вам сохранить их, либо оставить без сожаления.

Для начала нелишним будет задать себе три вопроса:

Вы сделали достаточно, чтобы сохранить отношения?

Вы исчерпали все возможные варианты?

Вы будите в порядке, если все закончится?

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1. Примите меры немедленно

Вместо того, чтобы позволить эмоциям и событиям кипеть, признайте, что что-то пошло не так, и измените разрушительные действия. Чем раньше вы исправите поведение, тем быстрее вы решите проблему.

2. Если вы решили двигаться вперед, двигайтесь вперед

Хотя старые обиды то и дело возникают в сознании, а прощение дается тяжело, жизненно важно уйти от негативного эпизода в вашей жизни. Это поможет выйти за рамки обиды. Постарайтесь примириться с тем, что произошло, и верьте, что ваш друг, член семьи или партнер приложат все усилия, чтобы стать лучше.

3. Нести ответственность за свои действия

В каждых отношениях есть две стороны. Хотя другой человек может быть виновен, по крайней мере, по вашему мнению, скорее всего, вы также не совсем невинны - признавайте свое собственное поведение, управляйте им, принесите извинения за это. Понимание вашей осознанности и преданности поможет другому человеку вновь подняться на борт корабля.