Названы три способа сохранить отношения
Любые отношения имеют приливы и отливы, хорошие и плохие дни, будь то дружба, большая семья или романтическая пара.
Но когда негатив достигает точки, где все чувствуют, что отношения начинают разваливаться, - это проблема. Эти три совета специалистов MedikForum помогут вам сохранить их, либо оставить без сожаления.
Для начала нелишним будет задать себе три вопроса:
Вы сделали достаточно, чтобы сохранить отношения?
Вы исчерпали все возможные варианты?
Вы будите в порядке, если все закончится?
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1. Примите меры немедленно
Вместо того, чтобы позволить эмоциям и событиям кипеть, признайте, что что-то пошло не так, и измените разрушительные действия. Чем раньше вы исправите поведение, тем быстрее вы решите проблему.
2. Если вы решили двигаться вперед, двигайтесь вперед
Хотя старые обиды то и дело возникают в сознании, а прощение дается тяжело, жизненно важно уйти от негативного эпизода в вашей жизни. Это поможет выйти за рамки обиды. Постарайтесь примириться с тем, что произошло, и верьте, что ваш друг, член семьи или партнер приложат все усилия, чтобы стать лучше.
3. Нести ответственность за свои действия
В каждых отношениях есть две стороны. Хотя другой человек может быть виновен, по крайней мере, по вашему мнению, скорее всего, вы также не совсем невинны - признавайте свое собственное поведение, управляйте им, принесите извинения за это. Понимание вашей осознанности и преданности поможет другому человеку вновь подняться на борт корабля.