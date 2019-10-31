Раскрыт простой способ улучшить секс
09:31, 31 октября 2019Отношения
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Специалисты рассказали, как нужно спать партнерам.
Для сексуальной жизни влюбленным полезно засыпать отдельно / фото pixabay.com
Ученые из Великобритании выяснили, что для сексуальной жизни влюбленным полезно засыпать отдельно.
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Проведенное исследование показало, что 34% пар, которые спали в разных кроватях, стали больше заниматься сексом и улучшили свою интимную жизнь, пишет Woman&Home.
Другим 16% это помогло разнообразить интим – партнеры начали заниматься любовью не только в спальне. По словам 38% опрошенных, сон в разных кроватях в целом положительно повлиял на их отношения.
Но 36% опрошенных пар к такому шагу категорически не готовы – по их словам, они будут скучать по партнеру.
Ранее сексолог назвала 5 пунктов, помогающих понять, что новый сексуальный партнер вам не подходит.
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