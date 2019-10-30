Жестко и настойчиво: как распознать агрессивного в сексе мужчину
Многим женщинам невероятно нравится, когда мужчина не сдерживает эмоции ни в обычной, ни в интимной жизни. Однако очень часто это не признаки страстной натуры, а склонность к агрессии.
Читайте такжеСекс перед зеркалом и догги-стайл: мужчины рассказали, что им нравится в постели (18+)
Эксперты WomanHit назвали несколько черт, которые дадут вам понять, стоит ли рисковать и вступать в близость с таким человеком.
1. Он не сдерживается в общественных местах
Да, громкая ругань и возмущения на людях иногда просто говорят о плохом воспитании, но также такое поведение — «звоночек» вам: он может точно также не сдержаться и проявить агрессию в сексе или сделать что-то такое, что вам будет неприятно вспоминать.
2. Он слишком настойчив
Просто представьте, что вы оказались в одной постели, возможно, обговорили, что вам нравится, а что нет, мужчина вас вроде и услышал, но будьте уверены — он получит то, что хочет, несмотря на ваши протесты.
3. Необычные пристрастия
Если вы слышите что-то вроде: «Мы с бывшей делали то-то и то-то, ей не слишком нравилось, но я так люблю» и т. д., знайте, с вами он поступит точно так же.
4. Обманчивая пассивность
Ваш партнер не любит общаться в компании или игнорирует просьбы друзей? Вполне вероятно, что он проигнорирует и ваши стоп-слова или протесты в постели, ведь такой тип людей абсолютно безразличен к чувствам остальных, пусть это не выражается в откровенно агрессивном поведении.
Ранее эксперты объяснили, почему оральный секс должен быть защищенным.