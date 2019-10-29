Секс перед зеркалом и догги-стайл: мужчины рассказали, что им нравится в постели (18+)

Эти рассказы мужчин помогут пробудить сексуальную фантазию и порадовать своего партнера.

Если в вашей интимной жизни наступил период, когда секс без огонька иногда разбавляется оральным, значит, вы немного устали.

Эксперты Cosmo решили узнать, как вернуть блеск в глазах и сексуальную фантазию. И спросили мужчин, что им больше всего нравится в постели.

1. Не спеши

«Я очень люблю медленный секс с преобладанием оральных ласк с обеих сторон. Много поцелуев, жесткие ласки, облизывание случайных частей тела… Класс!» — Михаил, 25 лет.

2. На боку

«Мне нравится, когда мы лежим на боку, лицом друг к другу, потому что это и сближает, и может повернуть в любую сторону, от робких ласк до любовной агрессии. Мы смотрим в глаза, можем контролировать скорость и интенсивность секса. Она говорит, что и клитор в такой позе получает то, чего хочет, а это особенно приятно», — Евгений, 35 лет.

3. Колени на плечах

«Не могу похвастаться огромным достоинством, но в такой позе нам обоим нравится больше всего. Она лежит на спине, закидывает ноги мне на плечи — и все получается в лучшем виде», — Иван, 29 лет.

4. Секс на кресле

«Наш самый любимый вариант — секс на стуле или кресле. Я все вижу и до всего дотягиваюсь, включая ее грудь и клитор. Знаю многих мужчин, которые любят позу „наездницы наоборот“, чтобы смотреть на ягодицы, но мне страшно, вдруг она мне что-то повредит», — Петр, 31 год.

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5. Догги-стайл

«Моя любимая поза! В ней нравится все: угол, обзор, удобство», — Борис, 27 лет.

6. Наездница

«Мне эта поза нравится больше догги и „наездницы наоборот“, потому что есть зрительный контакт, я могу касаться ее тела и видеть реакцию», — Павел, 37 лет.

7. Секс перед зеркалом

«Любые движения перед зеркалом лучше движений без зеркала. Смотреть в зеркале, как она делает минет, — самая прекрасная картина в моей жизни! Вторая — видеть, как она сидит сверху. Зеркало показывает то, что не видно глазам», — Андрей, 37 лет.

8. 69

«Отличная поза, если вы одного роста. Нам обоим очень удобно, и каждый раз мы привносим в эту позу нечто новое», — Тимур, 41 год.

9. Фантазии

«Мне нравится, когда она рассказывает о своих желаниях и при этом касается моего тела. Описывает все детали и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Едва сдерживаюсь, чтобы сразу же не получить оргазм», — Константин, 29 лет.

10. Миссионерка

«Люблю эту старую добрую позу, когда я могу контролировать темп и ритм. Могу гладить ее руками и ощущать все ее тело», — Олег, 25 лет.

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