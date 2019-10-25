В сети назвали самые нелепые заблуждения учеников о сексе

По рассказам юзеров, многие подростки не знали, как на самом деле происходит зачатие.

Пользователи сети, когда-либо преподававшие сексуальное образование, назвали странные заблуждения своих учеников об интимной жизни.

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По рассказам юзеров Reddit, многие подростки не знали, как на самом деле происходит зачатие. Так, некоторые думали, что в девочку необходимо помочиться, чтобы она забеременела.

Пользователь SunnyCarol рассказал, что однажды беседовал с десятиклассницами, которые были уверены в том, что можно забеременеть после анального секса.

SigKapEPA52 рассказал о беременной 15-летней девушке, которая думала, что если во время секса она будет сверху, зачатия не произойдет.

Drunk-leprechaun рассказал о рассмешившем его вопросе школьника, который предположил, что женщины испытывают оргазм во время менструации.

Ранее эксперты объяснили, почему оральный секс должен быть защищенным.