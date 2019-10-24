Эксперты рассказали, когда секс начинает приносить вред

Интимная жизнь должна быть лишена дискомфорта, подчеркнули эксперты.

Сексуальное влечение — более чем нормальное явление. Однако в некоторых случаях обычная тяга к сексу превращается в одержимость.

Эксперты WomanHit объяснили, насколько опасно постоянно испытывать интимный голод.

Есть ли какая-то норма?

Нельзя сказать наверняка, что один и тот же человек будет испытывать одинаковый уровень потребности в сексе на протяжении всей жизни. Ярким примерном может послужить подростковый возраст, когда из-за нестабильного гормонального фона молодые люди и девушки не могут думать ни о чем другом, кроме секса. Как правило, как только подросток проходит этот этап, его организм успокаивается и перестает искать секс в каждом встречном, однако это не значит, что потребность в интиме исчезает совсем.

Что интересно, если мужчины проявляют наибольшую сексуальную активность как раз в пубертатный период, то женщины достигают пика желания, начиная с 30 лет: все дело в том, что к этому возрасту женщина полностью принимает себя, понимает свои желания и умеет их удовлетворять, именно поэтому ее интерес к сексу значительно повышается.

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Когда секс становится поводом для беспокойства

Конечно, каждый из нас самостоятельно определяет частоту и качество секса, однако есть определенные признаки, которые должны дать вам понять, что секс начинает представлять опасность для вас и иногда для окружающих.

Вы не можете справиться с тягой к близости

Иногда человек и сам не понимает, что у него есть проблема. Когда вы и ваш партнер полностью удовлетворены своей сексуальной жизнью, поводов для беспокойства не возникает, однако если вы начинаете замечать, что вас преследуют навязчивые мысли о сексе или вы всеми силами пытаетесь склонить партнера к интиму, хоть он этого и не хочет, стоит задуматься над посещением специалиста — начните с психолога.

Вы начинаете снимать стресс исключительно с помощью секса

Да, такой способ успокоения действительно эффективен, но здесь важно понимать, что, как только интим становится изматывающим, вы это понимаете, но не можете ничего сделать — это тревожный звонок. Как правило, люди с обсессивно-компульсивным расстройством справляются с тревогой способами, которые могут нарушать покой окружающих: и если постоянное мытье рук у людей с подобным диагнозом может никак не повлиять на социальную жизнь человека, то постоянная потребность в сексе наверняка станет заметной для близких и знакомых, что вызовет определенные вопросы и рано или поздно вам намекнут или скажут прямо, что вам нужна помощь.

Стресса в паре становится больше

Секс не должен вызывать дискомфорт — ни физический, ни психологический. Как только вы замечаете, что ваш организм требует секса, и при этом вы даже не задумываетесь о своей безопасности или безопасности партнера, это верный признак нарушений. Пока это состояние не достигло пика своего развития, следует не откладывая проконсультироваться с сексологом.

Вы не думаете о чувствах других людей

Самое неприятное в наличии расстройств интимного характера — они могут представлять реальную угрозу для окружающих. Такое случается не слишком часто, и такому поведению, как правило, предшествует серьезная психологическая травма. Человек перестает задумываться о правилах и может дойти до крайности — нарушить закон, например, совершив домогательство.