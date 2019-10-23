Супрун рассказала, что такое молочница и как ее лечить

Пока нет подтверждений мифа, что кандидоз вызывают сладости или дрожжи в хлебе или пиве.

В народе говорят "молочница", а на медицинском языке это — вульво-вагинальный кандидоз. Вызвано это состояние дрожжевыми грибками рода Candida.

Кандиды являются привычным компонентом вагинальной микрофлоры у 20% женщин, и в норме грибки не вызывают дискомфорта, “знают свое место” и не размножаются сверх меры. Но иногда их становится слишком много, и женщина ощущает зуд, жжение, покраснение и трещины вульвы, боль при мочеиспускании или сексе и нетипичные вагинальные выделения, похожие на творог. Об этом на своей странице в Facebook сообщает бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Она объяснила, почему возникает кандидоз. Так, развитие кандидоза обычно провоцирует снижение общего или местного иммунитета во время беременности, приема гормональных контрацептивов, диабета, ВИЧ, химиотерапии, терапии кортикостероидами или длительного лечения антибиотиками (в течение нескольких недель).

"Но довольно часто бывает достаточно и пережитого стресса. Длительный стресс и, как следствие, выделение кортизола и адреналина способствуют развитию инфекций мочеполовых путей", - написала Супрун.

Иногда причиной кандидоза становится повышенная влажность вульвы из-за тесной облегающей одежду, как джинсы, леггинсы, или синтетическое белье, которое не отводит влагу.

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Как лечить молочницу

▪ Прежде всего обратиться к врачу и лечить болезнь только по его/ее рекомендациями, а не по советам об альтернативных способах лечения в интернете.

▪ Если молочница случилась впервые, и это точно молочница, то можно лечиться безрецептурными препаратами: клотримазолом или миконазолом в виде свечей или мазей внутривагинального использования. Такая терапия эффективна в 80-90% случаев.

▪ К рецептурным препаратам относятся кремы или суппозитории бутоконазолом, терконазолом. Достойно внимания то, что в США или Британии типичные случаи кандидоза лечит семейный врач, а не специалист вторичного звена (гинеколог).

▪ Возможно лечение однократным приемом 150 мг флуконазола перорально или несколько приемов в более сложных случаях. Это рецептурный препарат.

▪ Если следующий случай кандидоза произошел в течение двух месяцев после предыдущего, то необходимо идти к гинекологу и сделать анализ мазка. Вероятно, кроме Candida albicans есть еще и другие виды микроорганизмов, которые не поддаются лечению "азолами”: клотримазолом или миконазолом, и это не кандидоз, не только он, а смешанная инфекция.

▪ Если молочница случается четыре или больше раза в год, то говорят о рецидивном (повторяющемся) кандидозе. В таком случае нужна более длительная терапия (7-14 дней) одновременно с приемом флуконазола. Возможен также длительный прием флуконазола еженедельно в качестве супрессивной терапии. ВИЧ-положительным пациенткам такое не рекомендуют.

▪ ВИЧ, иммуносупрессия, высокий уровень эстрогенов или диабет являются факторами, которые делают кандидоз усложненным и, как правило, повторяющимся. В таком случае с самого первого эпизода следует обратиться к врачу и лечить пациентку, а не проявления молочницы. То есть подобрать индивидуальную схему лечения.

▪ Беременным женщинам можно лечить кандидоз только локальными препаратами, а не таблетками.

▪ Заметьте, что во время лечения суппозиториями или мазями проницаемость латекса (то есть презерватива) возрастает, и он перестает защищать. И, вероятно, секс во время кандидоза будет болезненным, и лучше от него воздержаться.

Как предотвратить кандидоз

▪ Носите хлопчатобумажное белое белье. Другие типы носить можно и иногда даже нужно, но недолго.

▪ Если вы заметили, что спортивная одежда или джинсы вызывают дискомфорт или выделения, то попробуйте их некоторое время не носить.

▪ Рекомендации по предупреждению кандидоза также говорят о чулках и гольфах вместо колготок.

▪ Дисбиоз влагалищной микрофлоры могут вызвать вагинальные дезодоранты, ежедневные прокладки, которые нарушают отвод влаги, и мыльные “бомбочки” для приема ванн.

▪ Куннилингус или мастурбация со слюной являются факторами риска повторяющихся кандидозов, ведь слюна имеет щелочную среду (а слизистая влагалища и вульвы — кислую), а также содержит лизоцим, фермент с бактерицидными свойствами.

▪ Старайтесь управлять стрессом. Это означает изменение отношения к происходящим вещам. Возможно, не все они достойны переживаний, выделения кортизола, адреналина, снижения врожденного иммунитета, набора веса и кандидоза.

▪ Не лечитесь антибиотиками без назначения, а если вам их назначили, допейте курс полностью, а не бросайте прием, как только стало лучше.

▪ Пока нет подтверждений мифа, что кандидоз вызывают сладости или дрожжи в хлебе или пиве.

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